呂秋遠遭控歧視懷孕、逼墮胎離職 女律師求償150萬一審判決出爐

網紅律師呂秋遠2023年間與實習女律師林沄蓁短暫交往，這段戀情最後因女方懷孕告終，雙方也撕破臉對簿公堂。事後林沄蓁指控，呂秋遠逼她墮胎離職，侵害其工作、生育自主、人格權，向呂秋遠及其經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元。今（30日）一審判決出爐，台北地院判決呂秋遠應賠償60萬元，全案可上訴。

林沄蓁今日到庭聽判，得知獲賠60萬元激動落淚，受訪時她感謝承審法官還她們母子一個公道，強調這不只是她個人的勝利，而是所有女性勞工的勝利，期盼藉由此案，讓遭受懷孕歧視的婦女找到勇氣，爭取自己應有的權利，最後再次感謝法官看見真相。

林沄蓁透露，呂秋遠的訴訟策略採地毯式、把黑的說成白的，過程讓她備感艱辛，必須一次次檢視這些惡質控訴與辯答，害她經常邊寫狀紙邊哭泣。

當初林沄蓁離職後，先向北市勞動局申訴呂秋遠事務所歧視懷孕，勞動局調查後，依違反《性別平等工作法》開罰30萬元。孩子出生後，林沄蓁曾提出請求認領子女訴訟，但法院認為呂秋遠已主動認領並登記戶籍，故予以駁回。

呂秋遠私生子醜聞去年被揭露，他在臉書公開指名道姓，曝光林沄蓁職業肖像與私生活等內容，遭林沄蓁提告違反《個資法》且涉犯強制罪，並提民事訴訟，遞狀台北地院向呂秋遠求償150萬元。

林沄蓁主張，自己因為拒絕墮胎被呂秋遠違法解雇，頓失經濟來源、身心遭受巨大壓力，且呂秋遠在訴訟階段辯詞矛盾、拖延官司進度，加深她精神上的痛苦，故請求150萬元的精神損害賠償。

