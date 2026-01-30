呂秋遠遭控讓實習律師懷孕逼墮胎 一審判賠60萬

知名網紅律師呂秋遠遭控於2023年讓實習律師林沄蓁懷孕，並要求其墮胎或離職，遭求償150萬元，今（30日）台北地院作出一審判決，判他要賠償60萬元，全案可上訴。

呂秋遠。（圖／資料照）

林沄蓁稱自己2023年到呂秋遠事務所實習時，與呂秋遠發生感情，但向對方坦承懷孕後，不僅被呂秋遠逼迫墮胎，還稱若堅持生下孩子則「無法繼續共事」，並在隔天遭呂秋遠告知「不用來上班」，而她最終因拒絕墮胎，於同年8月2日離職。

呂秋遠出庭時由律師代為答辯，稱林沄蓁的實習期間僅為2023年3月至7月31日，並非正式勞動契約，且延長實習時間是應林沄蓁要求，不過法院認定，，呂秋遠的行為已構成侵害林沄蓁的工作權、生育權及人格權，因此判決需賠償精神慰撫金60萬元，該判決仍可上訴。

值得一提的是，林沄蓁去年就有向台北市勞動局申訴呂秋遠事務所涉及「懷孕歧視」，台北市勞動局性別平等工作會審定該事務所構成懷孕歧視，違反《性別平等工作法》第11條開罰30萬元。

