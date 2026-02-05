呂美玲建議和豐街拓寬納排水改善

山陀兒造成新豐街口大面積坍方，市府已復原，議員建議水保優先處理。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市中正區新豐街、和豐街口及新豐街一六二巷周邊為三處水流匯集漥處，經常淹水，市議員呂美玲邀集會勘，建議市府的「新豐街與和豐街道路拓寬工程（新豐街一六二巷口至和豐街首段）」計畫能併同排水改善重新配置， 將「側溝加寬」與「深層陰井」納入設計規劃，解決長年水患。

呂美玲說，和豐街及新豐街口是整條道路最低漥處，暴雨或強降雨來時，和豐街水流一邊往後流，一邊就往新豐街交叉口，再加上八斗高中高處水流匯集，雨水湍急如瀑布。

新豐和豐街口低窪處遇與湍流，市議員呂美玲建議和豐街拓寬納入解決排水問題。(呂美玲提供)

她指出，主要原因是水溝斷面不足，陰井不夠深，水溝不夠，所以宣洩不及。此外，針對和豐街口處「瀑布式」沖刷及土石流，一一三年十月山陀兒颱風來襲發生嚴重走山，雖市府已經緊急應變邊坡搶災清運，加固沙包與巡檢，仍應落實坡地保育及水利建造物（如滯洪池、抽水機組）維護，建議此處邊坡的水保應優先處理，避免豪大雨來臨時，再度發生災害。

拓寬道路工程自新豐街一六二巷口延伸至和豐街第一彎道，總長約二百八十六公尺，預計二０二八年完工，市府工務處表示，和豐街工程經費約一點六億元，暫估用地取得經費約一億元，工期約一年，目前正辦理都市計畫變更，完成後同步辦理用地取得及道路設計，完成後即向中央提案爭取工程經費推動道路開闢。

而強降雨致排水宣洩不及，造成民宅積淹，區公所通知水土保持義務人善盡責任，從源頭進行出流管制，另全面檢討改善該區域排水。

新豐街及和豐街為大新豐地區重要路段，一一五年度先完成部分人行道改善及串聯，後續地方需求及共識會逐段改善，並就整體道路環境及排水系統一併檢討。