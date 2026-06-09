呂美玲發聲 認房屋公益出租應免地價稅

基隆市議員呂美玲為房屋公益出租人發聲表示，下次在修法的時候應該要免徵地價稅，以示尊重和鼓勵更多人參與成為公益出租人，協助弱勢者有屋可住。

市議員呂美玲表示，因為公益出租人出租房屋，她覺得應該要修法免徵地價稅比較好。她說，公益出租人要拜託他出租給一些需要的人，而這些人可能都是弱勢，就是指有的時候連房租都繳不起的人。但是，她知道的狀況是現在這些公益出租人越來越少。

呂美玲指出，有一些真的不只是出租，還幫這些弱勢者找工作，幫他們撿回收，增加他們一點收入。所以這些公益出租人有一些真的很辛苦。她說，現在還有很多的空屋。為什麼不願意成為公益出租人，因為太麻煩了。

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稅務局長歐秋霞說明，政府為了鼓勵多屋持有者做公益出租人，然後給予減免稅率。自用的本來就是可以每人有三戶，可以折定做自用。房子超多者，會鼓勵他們不要閒置，以鼓勵方式告知，如果成為公益出租人，可以比照按自用住宅的稅率課徵，然後造冊可以領中央政府的租金補貼。

市府都發處按月都會依造冊給稅務局主動辦理，讓他以自用住宅的稅率減免，那這個部分就是配合中央的法規辦理。

呂美玲表示，雖會對公益出租人有租金的補貼，但是為什麼很多人他不願意成為公益出租人？就是在某些狀況下，真的是太麻煩，租金補貼因他是多房子的，其實不需要。他可以租給別人，租給學生更方便，而且學生也不會欠租。但是公益出租人雖然政府補貼是一部分，呂美玲說，實在沒有辦法引起或鼓勵公益出租人出租房子。由於公益出租人，基本上他真的是太有愛心，否則他真的不願意出租。她看了一些公益出租人，後來都不願意出租房子，因為真的太麻煩，如真的是沒有十足的愛心，根本就沒有辦法。公有租金補貼，對於一些人，他根本就不需要這些。政府免徵地價稅或房屋稅也好，其實是對他們配合政府政策最基本的尊重，跟鼓勵。

歐秋霞說明，為什麼會鼓勵公益出租人，其稅率最低比照自用住宅。如果不成為公益出租人，可以用一般出租人，他的租金達租賃的標準的話，房屋稅率會從1.5%到2.4%，也是看戶主有幾戶是用不同的稅率。

歐秋霞表示，現在的囤房稅最高到4.8就很高，所以如果做公益出租它最高只到2.4%，從1.5到2.4就是有優惠，就一般的出租，然後地價稅是從如果你是公益出租人是千分之二，如果你是一般出租人，所得申報標準，地價稅也是差別稅率。所得稅的部分，根據出租人每個月有1.5萬可以免列為租金，然後超過的部分可以扣除43%的成本，也就是現在所得稅升高，會有所得稅方面的優惠。至於一般出租人，其租金收入全額列為所得，可是他可以減除必要的費用43%，這些都是中央法規的規定。

呂美玲指出，要成為公益出租的人太麻煩，他要承擔的一些風險比一般人還更大，那一點點的租金補助是不夠的。每天都有淺在的風險，甚至有時候租屋者付不出租金或生老病死在出租屋裡，這也是為什麼很多人他不願意當，只因政府的誘因還不夠。