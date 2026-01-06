呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
港星呂良偉憑藉《上海灘》中「丁力」一角走紅，他曾與周海媚、鄺美雲各有一段婚姻，直到2001年與擁有百億身家的楊小娟結婚，更被虧是「嫁入豪門」。日前他舉行70歲壽宴，甜蜜告白老婆「仙女下凡」。
呂良偉日前迎來70大壽，壽宴更請來向華強與向太（陳嵐）、楊受成和太太陸小曼、胡兵、溫碧霞、張耀揚、王晶、蔡一智等大咖，現場星光熠熠，更被稱作是半個娛樂圈都到了。呂良偉當天穿搭帥氣十足，即使70歲依舊身形挺拔，他也有感而發。
呂良偉直言，一生中因為上天的眷顧，遇到許多貴人，讓他每一步都走得平穩、安全，即便有難關也順利度過。話鋒一轉，他也深情告白老婆楊小娟，「一個仙女下凡到我呂家，小娟是我生命中非常非常重要的一個寶藏。」
