呂良偉被嘲「嫁入豪門」 過70歲生日甜喊愛妻：仙女下凡

港星呂良偉演出《上海灘》、《跛豪》、《新包青天》等走紅，他一生有三段婚姻，曾與周海媚在美國登記結婚，5個月後閃電離婚；1996年和鄺美雲舉行中式婚禮，還沒登記就宣告婚變；2001年他梅開三度娶身家百億的企業家楊小娟，曾被調侃是「嫁入豪門」，上月呂良偉過70歲生日，在宴會上嘴甜讚老婆楊小娟是仙女下凡。

呂良偉與楊小娟2001年結婚，女方小他18歲，不僅外型出眾，還很會賺錢，是商場上的女強人，累積了百億身家，夫妻倆後近年一同到大陸投資廣告及娛樂公司，每年營業額達2億人民幣（約8.8億台幣）。曾有網友在楊小娟的社群網站酸呂良偉：「吃軟飯我就服你」，但也有人緩頰說：「呂老師會演戲，人年輕有活力！郎才女貌的一位，你個噴子（酸民之意）！」，楊小娟則按了後者留言，並禮貌表示：「謝謝你」，可見維護老公的心意。

廣告 廣告

上月呂良偉過70歲大壽，生日宴上眾星雲集，向華強夫妻、楊受成夫妻、胡兵、溫碧霞、蔡一智、張耀揚等人都現身，導演王晶也出席祝壽。而呂良偉後來在社群網站曬出自己壽宴致詞的影片，可見他頂著一頭黑髮，開心說：「人生七十，其實我一直得到上天諸多照顧，讓我一生遇到好多貴人，因為這些貴人令我一生，所行每一步路都平平穩穩，安安全全度過每一個關口」。

呂良偉話鋒一轉，不忘嘴甜表示最要感謝的就是太太楊小娟，「一個仙女下凡到我呂家，小娟是我生命中裡邊，非常非常重要的一個寶藏，其實我的座右銘就是，我這一生都沒有失敗，不是成功就是成長，我這一生都沒有敵人，因為他們全部都是我的老師」，最後來大唱〈上海灘〉，讓現場賓客鼓掌不已。

呂良偉去年受訪談到過世的周海媚，承認年輕時不夠成熟、大男人主義，現在才明白在一個家庭中「愛」最重要，「什麼事情都給老婆決定，她開心就好了」；至於被說是「百億駙馬」、「嫁入豪門」，呂良偉不滿表示妻子確實財產不少，但他自己的也不少，「我沒辦法阻止別人怎麼想或怎麼說，只能做好自己」，他也分享成為人夫後在大陸拍戲時常遇上誘惑，承認曾有「思想出軌」的時候，但他清楚自己是已婚身分，絕不會行動，也不想傷害太太。

更多中時新聞網報導

范怡文開年忙翻 無暇陪女兒跨年

Rain二度攻蛋倒數 火辣可期

蕭亞軒回來了 喊話演唱會見