呂若瑟神父赴精舍 談跨宗教攜手救援的力量

今年86歲的義大利籍呂若瑟神父，他來台灣服務已經超過60年。1965年，他由天主教靈醫會分派到台灣，先後在宜蘭和澎湖創辦啟智中心，並在羅東聖母醫院設立安寧病房。疫情期間，更心繫故鄉義大利，向台灣各界求援，這份跨越國界與宗教的援助，讓神父深受感動，也與慈濟結下更深厚的情誼。今天日，呂若瑟神父特別前往靜思精舍，親自上人表達感恩。

「謝謝，謝謝你們幫忙。」

回顧六年前，新冠疫情爆發，義大利隨即成為重災區，來台服務超過60年的天主教靈醫會神父呂若瑟，不忍家鄉醫療資源缺乏，發起募捐，並透過慈濟志工相助，才讓愛心順利送達。不過呂神父與慈濟的因緣，還要從更早說起。呂若瑟神父的哥哥呂道南神父，曾經擔任羅東聖母醫院院長長達24年，他晚年罹患非典型巴金森症，曾到花蓮慈濟醫院求診，並由慈濟志工貼身照護。證嚴上人開示(2005.03.08)：「這個紅包給你祝福，(上人的福慧紅包)，趕緊健康起來。」

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義大利籍天主教靈醫會神父 呂若瑟：「我帶他(呂道南神父)也陪他在醫院，上人常常下來關心他，愛護他 也有一次，到羅東聖母醫院看看他，讓他非常感動。」

聖嘉民啟智中心院長 黃鈺雯：「在宜蘭的志工，其實還有幫我們很多事，包括志工 就是我們身心障礙(者)，他要出門或是要去表演的協助，我們就會召集志工然後，慈濟永遠就是站在我們最前面，來幫助我們。」

牽起跨越宗教的大愛，近年慈濟與靈醫會的合作，更進一步拓展到國際援助，包含在印度、波蘭和肯亞，都有共善的足跡。義大利籍天主教靈醫會神父 呂若瑟：「慈濟跟靈醫會的有同樣的方向，是照顧社會上最虛弱的人，最需要幫助的人 被遺棄的人，所以我感覺到，這個愛 沒有分宗教，每一個宗教都有做好事情，幫助那些人。」

證嚴上人開示：「凡是宗教都是有共同一個理想，這個理想叫作愛，宗教會合起來也是一個方向，總是服務人群 ，為人間苦難人的付出，所以說來都是共同一樣，總是以愛為方向。」

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