呂金發3年投入逾千萬回鄉做公益 尾牙透露可能前進美國

長年在高雄台南打拚事業，泰嘉開發董事長呂金發（中）不忘回饋故鄉澎湖，成立「澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會」三年多來，已投入超過「8 位數」公益資源。右為泰嘉社福慈善基金會執行長林茵婷。

有「台南九份子推案王」之稱的泰嘉開發董事長呂金發，長年在高雄台南打拚事業，始終未曾忘記自己從澎湖出發的起點。成立「澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會」3年多來，已為澎湖投入超過「8位數」公益資源。

繼去年之後，泰嘉開發再度回到澎湖舉辦尾牙，以「2026 嘉的世界，未來同行」為主題，希望在企業成長的同時，能帶動地方經濟，也讓同仁理解企業文化中「成功不忘來時路」的核心價值。

泰嘉開發一年一度尾牙盛會，今年再度回到澎湖舉辦，不僅象徵「回家」的情感連結，董事長呂金發也以實際行動支持自己故鄉地方觀光與產業。澎湖地方導遊說：「泰嘉3天2夜的尾牙活動，光是遊覽車就有三台，是澎湖今年以來最大的觀光團。」

呂金發董事長表示，選擇在故鄉舉辦尾牙，是希望在企業成長的同時，能帶動地方經濟，也讓同仁理解企業文化中「成功不忘來時路」的核心價值。

在公益行動上，呂金發於2021年成立「澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會」，專注於教育扶助與弱勢關懷，至今已在教育、醫療、體育及社福方面投入千萬資金。

基金會首任執行長由深耕澎湖教育多年的教育處前處長謝國村擔任，奠定完善制度基礎，現任執行長林茵婷說：「3年來每月固定補助約超過100 位國中小弱勢學童，每人每月2000元，從小學一年級可持續至國中三年級，算下來每人獲得20萬元的扶助。」

林茵婷說：「我們大二三個月就會去學校看這些孩子，看他們日常有什麼需要。用日常訪視代替每一年都重重新提出紙本申請。」

泰嘉社會福利慈善事業基金會更與北醫「楓杏醫療服務隊」一起深入澎湖各個社區、巡迴義診與衛教宣導，同時也辦理國中小醫學營隊，啟發當地學生對醫學或醫療相關領域的興趣，創造更多人生的選擇。

呂金發董事長強調，回饋不是短期捐助，而是長期承諾，希望能透過教育、醫療與人才培育，為澎湖打造可持續發展的正向循環。這樣的信念，也反映在泰嘉開發的企業文化與經營思維中。

呂金發提供「安心扶助金」與「安心助學金」給澎湖子弟，並邀他們一起參與尾牙活動。

在事業發展上，泰嘉開發近年完成品牌升級，確立「一切飯店級，世界跟我走」的品牌定位，台南指標建案陸續落成。此外，高雄「一央清」建案開案，將泰嘉台南九份子築城、細細打磨的精品生活規格帶回高雄，為文化中心特區帶來嶄新天際視野。

在太普高事業體方面，本業於去年成功研發環保版產品，並已順利拓展至巴西及美國市場。地產部分，則拓展海外市場至日本，於日本熊本市中心開發約千 坪酒店式公寓，全案規劃 177 戶，總投資金額達新台幣 20 億元。

泰嘉社福慈善基金會以「永續」為設計概念，讓小朋友DIY石滬、菜屋等手作藝術品。

同時，在菊陽町台積電熊本廠附近規劃 5千多坪複合式住宅案，開拓高端住宅新市場。呂金發透露，海外投資的版圖，除日本外，也考慮前進美國亞利桑那州。

呂金發期許，「全新馬年，將以更敏捷的腳步、更堅定的信念，向世界、向遠方穩健前行。」

