「呃…呵呵」冷笑談林宸佑 邱議瑩憶遭堵訪：確實很刻意挑釁

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉嫌違反《國安法》遭到羈押禁見，他的從業經歷以「敢戰」吸引大眾目光，曾多次近身堵訪民進黨團總召柯建銘、立委郭昱晴、林月琴與邱議瑩等人，也和立委吳秉叡、前立委賴品妤爆發過衝突。對此，邱議瑩今（18）日被問及此事時先是「呃」了一聲，隨後冷笑回應，林宸佑確實有時候在採訪過程中很刻意挑釁；不過，她也重申，嚴肅的國安議題上，沒有任何模糊空間。





今早11時，邱議瑩與民進黨高雄市議員鄭孟洳、高雄第4選區（楠梓、左營）市議員擬參選人張以理等人，在三民區科工館南館停車場側，發放「臺灣尚勇」新版春聯，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，您在立院對「馬德」的印象如何？對此，邱議瑩先是「呃」了一聲後說，「呵呵！他在採訪新聞上面是很積極，但有些時候其實在採訪過程裡面，是很刻意地去挑釁啦！」

她指出，先不談林宸佑個人的採訪行為，但在面對《國安法》如此非常嚴重、嚴肅的國家安全議題上面，其實沒有任何模糊的空間。

邱議瑩強調，對於保衛台灣、國安一事，大家都必須嚴肅面對，這並非是迫害或言論自由的問題，而是對於「國安保護」非常嚴肅的議題。

她總結，當然希望司法能嚴謹調查這件事情，但也要一再重申，對於國家保護這個區塊，其實沒有任何模糊空間。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

