《呆伯特》作者癌逝享壽68歲 川普發文悼念：他是一位出色人物

知名漫畫《呆伯特》（Dilbert）作者史考特．亞當斯（Scott Adams）才傳出病危消息，沒想到其家人於當地時間12日證實他已因攝護腺癌病逝，享壽68歲。亞當斯在去年五月向粉絲透露自己罹患攝護腺癌，且已擴散至骨頭，近期一直在北加州接受安寧照護。

《呆伯特》作者史考特．亞當斯病逝。（圖／路透）

亞當斯的前妻雪莉．邁爾斯（Shelly Miles）12日在YouTube上向亞當斯的粉絲宣布這項消息。她同時分享了亞當斯於今年1月1日所寫的聲明，亞當斯在聲明中表示，希望自己的作品能為「許多孤獨的人」帶來歡樂，「我擁有精彩的人生，我已全力以赴。」

就在亞當斯辭世前一天，他還在社群平台X上與粉絲進行線上交流，表示自己「已經遠遠超過保存期限」，甚至「無法保證能再活一天」。「你們可以看出我越來越虛弱，」亞當斯說道，「醫生告訴我，我能知道自己還剩多少時間，就是看我有多疲倦和多痛苦。我的疲倦和疼痛已經達到極限，我的骨頭狀況非常糟糕。」

《呆伯特》漫畫首次發表於1989年，以諷刺白領辦公室生活的荒謬元素而贏得了幾代讀者的喜愛。1997年，亞當斯獲得全國漫畫家協會頒發的魯本獎（Reuben Award）。然而，在2023年，他因為被指控發表種族歧視言論，導致超過80家報紙停止刊登其漫畫作品。

美國副總統范斯（JD Vance）稱亞當斯為「真正的美國原創者，也是美國總統和整個政府的偉大盟友。我為史考特和所有愛他的人祈禱。我們失去了一位優秀的人，但我們永遠不會忘記他。」

而總統川普（Donald John Trump）則讚揚亞當斯是「一位出色的人物，在支持我不受歡迎的時候仍然喜愛和尊重我」，並表示：「他勇敢地與可怕的疾病長期抗爭，我向他的家人以及所有朋友和聽眾致以哀悼。」

