《呆伯特》作者罹攝護腺癌病逝 醫籲50歲起定期篩檢

美國知名漫畫《呆伯特》(Dilbert)作者史考特亞當斯(Scott Adams)因攝護腺癌病逝，享壽68歲。這位被譽為「社畜始祖」的漫畫家，以犀利冷幽默筆觸描繪辦公室荒謬文化長達30餘年，作品曾授權全球約2000家報紙連載。美國總統川普(Donald John Trump)也在社群平台發文悼念，稱讚亞當斯是「極具影響力的人物」。

美國知名漫畫《呆伯特》(Dilbert)作者史考特亞當斯(Scott Adams)因攝護腺癌病逝，享壽68歲。（圖／翻攝自X＠NewYorkPost）

《呆伯特》於1989年問世，1990年代迅速竄紅。漫畫以同名主角為核心，精準刻畫高度官僚化企業環境中工程師遭遇的荒謬日常。作品以冷調諷刺與黑色幽默，描繪企業文化中的權力失衡、無效管理與人性扭曲，成為現代上班族文化的重要象徵，影響力遍及美國以外的多個國家與地區。

廣告 廣告

根據法新社報導，亞當斯近年罹患攝護腺癌，長期在加州北部家中接受安寧照護。新加坡「福建歌王」謝金石也在2、3年前也罹患攝護腺癌末期，家屬證實1/8不幸離世，享年73歲。中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師宋文瑋指出，攝護腺癌在亞洲的篩檢普及度不如歐美國家，歐美國家新確診患者僅10%發現時已進入末期，亞洲則因PSA(攝護腺特異抗原)指數定期篩檢不夠普及，導致30%患者發現時已是第四期。

國民健康署統計顯示，民國113年攝護腺癌在國人十大癌症死因中名列第五，在男性癌症死因中排名第六，死亡人數1897人，比112年增加4.5%，呈現上升趨勢，死亡年齡中位數為82歲。

攝護腺癌的風險因子包含年齡增長、家族遺傳、飲食習慣、種族環境及荷爾蒙因素。（示意圖／Pixabay）

由於早期幾乎沒有症狀，攝護腺癌常被稱為「沉默的殺手」，其中年齡增長是最大的風險因子。要初步判斷是否罹患攝護腺癌，最普遍的方式是做PSA指數檢查，宋文瑋說，有攝護腺癌家族史的人，建議45歲起定期檢查，沒有家族史的人則建議50歲起定期檢查，篩檢結果通常會以4做為判斷是否需要進一步檢查的基準，如果只有零點幾代表風險相當低，每年檢驗1次即可，如果接近或超過4，代表有風險，需要再以PHI（攝護腺健康指數）、核磁共振等其他的檢查方式，研判是否應該做切片檢查。

宋文瑋解釋，PHI是一種比PSA指數更靈敏的檢驗方式，是同時檢驗PSA和其他分型換算出的數值，可以得知體內有惡性腫瘤的風險機率。

延伸閱讀

台美關稅談判犧牲品？傳進口車關稅降至0％

把握最後好天氣！強烈冷氣團來襲 1/21起「轉濕冷」

雲林「台版嵐山」森林大火day3！警消力阻延燒竹創生基地