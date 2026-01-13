《呆伯特》作者驚傳癌症惡化！前妻曝：已進入安寧照護階段

以《呆伯特》（Dilbert）紅遍全球的美國漫畫家史考特·亞當斯（Scott Adams）傳出在與前列腺癌搏鬥了一段時間後，近日健康狀況急劇惡化。據其前妻透露，亞當斯目前已進入安寧照護階段，生命恐僅剩數日。

呆伯特作者史考特·亞當斯傳出病重消息。（圖／翻攝自X＠ScottAdamsSays）

亞當斯的第一任前妻雪莉·邁爾斯（Shelly Miles）於當地時間12日向娛樂媒體《TMZ》表示，這位68歲的傳奇漫畫家正在北加州的家中接受安寧照護。邁爾斯與亞當斯曾於2006年至2014年期間結為連理，她進一步說明，亞當斯自上週開始接受「臨終照護」，因為他的健康狀況正「迅速」惡化。

邁爾斯表示，她本人、她的姊妹以及亞當斯的繼女莎凡娜（Savannah）也一同參與照顧他的最後時光。據《紐約郵報》報導，亞當斯於2025年5月公開宣布罹患轉移性前列腺癌，如今僅不到一年的時間，病況就急速惡化。

亞當斯當時表示，他在公開宣布前已私下與癌症抗爭一段時間，並指出癌症已惡化至第四期且擴散至骨骼。

亞當斯於1月1日在他自己的播客節目中再度更新病情，「我昨天與放射科醫師交談，全是壞消息——我康復的機率基本為零，如果情況有變，我會告訴大家最新消息，但不會有變化。」

「所以我不可能恢復雙腿的知覺，而且我有持續的心臟衰竭問題，這使我有時在白天呼吸困難；然而，你們應該有心理準備，一月可能會是一個轉變的月份，無論如何。」

亞當斯稱，他在抗癌期間仍在創作新漫畫。「我對世界上正在發生的事情非常感興趣。」

亞當斯於1989年創作了《呆伯特》漫畫。然而，在2023年，他因為被指控發表種族歧視言論，導致超過80家報紙停止刊登其漫畫作品。

