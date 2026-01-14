《呆伯特》爭議作家病逝川普致哀 漫畫帝國傾塌仍堅持言論自由

《呆伯特》作者亞當斯病逝。圖為2006年10月，亞當斯在位於加州的工作室受訪。美聯社



美國知名漫畫《呆伯特》（Dilbert）作者亞當斯（Scott Adams）因癌症病逝，享年68歲。亞當斯是知名川粉，近年曾因種族相關言論引發爭議。他逝世的消息傳出後，美國總統川普在社群媒體發文致哀，並稱讚亞當斯對他的支持。

美聯社報導，亞當斯的首任前妻邁爾斯（Scott Adams）週二（1/13）在亞當斯的YouTube頻道Real Coffee with Scott Adams直播，宣布亞當斯已病逝。

邁爾斯也宣讀亞當斯寫於1月1日的遺言。他寫道：「我過了美好的一生，也為生命傾盡一切。如果你從我的作品中得到任何收穫，請你盡可能將它傳遞出去。這就是我想留下的遺產：發揮作用。請記得，我愛你們所有人，直到人生盡頭。」

川普隨後在自家社群平台Truth Social發文，對於「了不起的網紅」亞當斯逝世感到遺憾，也讚頌亞當斯「是很不錯的人」，「在支持我還沒蔚為流行的時候，他就已經欣賞並尊重我。」亞當斯在川普角逐2016年總統大選前，就公開支持川普。

2025年11月，亞當斯公開表示自己的攝護腺癌病情迅速惡化，但醫院安排新療法注射時出了問題，希望川普協助。川普隨即在社群平台回應稱「正在處理」。

亞當斯筆下的《呆伯特》系列以諷刺手法描寫白領上班族的無奈困境，在1990至2000年代曾風靡一時，巔峰時期曾在全球70國以25種語文刊登，遍及逾2000家報紙。

亞當斯於1997年獲頒「全國漫畫家協會獎」（National Cartoonists Society Awards），該獎是美國漫畫家的最高榮譽。同年，「呆伯特」也成為首位入選《時代》雜誌最具影響力美國人的虛擬人物。

●稱黑人為「仇恨團體」引發抵制

不過，亞當斯2023年在YouTube頻道批評黑人為「仇恨團體」，又稱白人應該「離這群人遠點」後，全美數百家報紙立刻停止刊登《呆伯特》漫畫。他的作品代理商Andrews McMeel Universal也立刻與他切斷關係，正在籌備的出書計畫也隨即喊停。

亞當斯隨後在保守派常用影音平台Rumble恢復發表「呆伯特」系列漫畫，名為《呆伯特重生》（Dilbert Reborn），也主持podcast節目《真實咖啡》（Real Coffee），談論政治與社會議題。

亞當斯去年曾在節目中支持美國廣播公司（ABC）脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）。當時金摩因批評川普支持者藉保守派意見領袖柯克（Charlie Kirk）之死狂撈政治利益，隨後節目遭停播。亞當斯則支持吉米金摩應享有言論自由。

亞當斯當時表示：「我想採取某種報復嗎？我想，我很想。但那不表示我能這麼做，不表示我應該尋求這麼做，不表示這麼做會讓世界變得更好。」

