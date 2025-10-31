「呆在碧潭の水豚君」還有「駱馬君」11/1碧潭東岸廣場開展

「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展期間，每週日有希望市集販售新北市在地農特產品。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，將於11月1日晚間，配合絢爛煙火開展，展期自11月1日起至12月28日，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，主辦單位在晚上6點至10點則點亮裝置燈光，呈現截然不同的氛圍，讓碧潭日夜皆有看頭。

新北市觀光旅遊局今年邀請日本「水豚君(KAPIBARASAN)」來台，其中高達12公尺的水上大型裝置「水豚君」更是首度在台登場，更是在第一次與政府單位進行官方大型合作，今年活動不僅水域上有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」，希望為市民朋友營造出多層次的參觀體驗。

另外水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置了趣味十足的拍照迎賓牆，讓大家在抵達碧潭之際就能捕捉萌趣時刻，歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共同找尋「水豚君(KAPIBARASAN)」及他的好朋友們的蹤影。

主辦單位表示，碧潭餐飲遊憩區也同步盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，裝置展出期間，每週日有農業局推廣小農農產品的「希望市集」以及開幕當週的「小青新咖啡節」；11月9日、16日及23日下午3點至晚間6點於碧潭吊橋下「街頭魔法 藝術再現」，結合魔術、雜耍、特技與泡泡秀，並推出加入LINE會員即可獲得品牌折扣券的特惠活動，大小朋友千萬別錯過。

碧潭餐飲遊憩區也同步盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠。(記者翁聿煌攝)

