「呆在碧潭の水豚君」開箱 可愛爆擊展至12/28

《圖說》碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」，是超人氣插畫IP首次與臺灣政府單位進行官方合作，並歡慶IP誕生20週年。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】連續展出58日的盛事——「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，今(1)日晚間在碧潭風景特定區東岸廣場正式開展，每晚6時至10時裝置進行點燈，讓碧潭日夜皆展現不同風貌，為市民朋友營造出溫馨療癒氛圍。今夜揭幕儀式是由新店在地團隊「藝美學」的小朋友們帶來精彩開場演出揭開序幕，由侯友宜市長與各界貴賓共同下完成揭幕儀式，並在絢爛的煙火秀中，見證 12 公尺高「水豚君」水上地景裝置的療癒亮相。

觀旅局長楊宗珉表示，此次展覽也將水豚君的好朋友們「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」共同齊聚在碧潭東岸廣場，以及每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品及特色點心，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家。

《圖說》景區打造「水陸雙亮點」，水面有巨萌主角水豚君坐鎮，岸邊由人氣好友「駱馬君」陪你一起拍爆相機。〈觀旅局提供〉

他說，活動特別邀請來自日本的超人氣插畫 IP 「水豚君（KAPIBARASAN）」來臺，打造獨一無二的地景裝置。新店碧潭展覽不僅是水豚君IP首度在臺灣以高達12公尺的水上大型裝置登場，更是在臺灣第一次與政府單位進行官方大型合作！

楊宗珉指出，此次合作是經過正式且嚴謹的 IP 授權程序，將國際級的療癒 IP 魅力，與新北市的自然地景完美結合，為市民朋友帶來最高規格的旅遊體驗。另外，觀旅局更推薦，市民可安排一趟新北療癒之旅，白天可以先到新北市瑞芳深澳漁港，找尋原本知名景點原地變身成神似水豚的形狀，成為瑞芳的超萌打卡景點！感受自然地質景觀的療癒；再回到新店碧潭，與12米水豚君裝置相見，完成一趟從天然到知名水豚君結合的療癒之旅。

《圖說》市長侯友宜與現場貴賓們共同宣布碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」正式亮相，歡迎來碧潭白天玩到夜晚，沈浸多層次萌趣體驗中！〈觀旅局提供〉

同時，為帶動遊客前來感受活動魅力，12月份於聖誕節期間將舉辦社群活動任務，邀請民眾來碧潭與「水豚君」一同歡慶，只要於現場拍照留念並於「新北旅客」官方粉絲專頁指定貼文，進行留言並上傳照片及標註#呆在碧潭の水豚君，即可參加限量角色娃娃抽獎。此外與同步開幕的碧潭餐飲遊憩區規劃消費滿額之「水豚君」周邊好禮兌換活動以及即將在12月登場的「水豚君偶裝見面會」。