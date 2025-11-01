「呆在碧潭の水豚君」開箱 可愛爆擊展至12/28
【民眾新聞葉柏成新北報導】連續展出58日的盛事——「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，今(1)日晚間在碧潭風景特定區東岸廣場正式開展，每晚6時至10時裝置進行點燈，讓碧潭日夜皆展現不同風貌，為市民朋友營造出溫馨療癒氛圍。今夜揭幕儀式是由新店在地團隊「藝美學」的小朋友們帶來精彩開場演出揭開序幕，由侯友宜市長與各界貴賓共同下完成揭幕儀式，並在絢爛的煙火秀中，見證 12 公尺高「水豚君」水上地景裝置的療癒亮相。
觀旅局長楊宗珉表示，此次展覽也將水豚君的好朋友們「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」共同齊聚在碧潭東岸廣場，以及每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品及特色點心，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家。
他說，活動特別邀請來自日本的超人氣插畫 IP 「水豚君（KAPIBARASAN）」來臺，打造獨一無二的地景裝置。新店碧潭展覽不僅是水豚君IP首度在臺灣以高達12公尺的水上大型裝置登場，更是在臺灣第一次與政府單位進行官方大型合作！
楊宗珉指出，此次合作是經過正式且嚴謹的 IP 授權程序，將國際級的療癒 IP 魅力，與新北市的自然地景完美結合，為市民朋友帶來最高規格的旅遊體驗。另外，觀旅局更推薦，市民可安排一趟新北療癒之旅，白天可以先到新北市瑞芳深澳漁港，找尋原本知名景點原地變身成神似水豚的形狀，成為瑞芳的超萌打卡景點！感受自然地質景觀的療癒；再回到新店碧潭，與12米水豚君裝置相見，完成一趟從天然到知名水豚君結合的療癒之旅。
同時，為帶動遊客前來感受活動魅力，12月份於聖誕節期間將舉辦社群活動任務，邀請民眾來碧潭與「水豚君」一同歡慶，只要於現場拍照留念並於「新北旅客」官方粉絲專頁指定貼文，進行留言並上傳照片及標註#呆在碧潭の水豚君，即可參加限量角色娃娃抽獎。此外與同步開幕的碧潭餐飲遊憩區規劃消費滿額之「水豚君」周邊好禮兌換活動以及即將在12月登場的「水豚君偶裝見面會」。
其他人也在看
碧潭巨萌水豚君登場！12米高地景點亮58天療癒全場
（記者陳志仁／新北報導）全臺最萌！新北市1日晚間於碧潭風景區東岸廣場盛大揭幕「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展，來 […]引新聞 ・ 8 小時前
影/日本各地熊襲頻傳 高中體育館驚現熊「爬網搖晃」
日本全國各地出現頻繁的熊襲事件，原本應該生活在山上的熊，近來突然不斷朝人類生活圈逼近，不少學校也都有熊出沒的情形。山形縣一名學生更拍下一頭熊出現在一所高中的室內體育館中攀爬，畫面令人傻眼。中天新聞網 ・ 1 天前
獨家專訪／《有用的鬼》有百億票房女星、北影影帝萬洛加持 導演坦言「一切就是巧合」
泰國獨立恐怖電影《有用的鬼》近期在台灣上映，由導演林金偉執導，演員黛薇卡霍内與北影影帝萬洛隆甘迦主演，電影以奇特的女鬼吸塵器角色為主軸，結合懸疑與人性探索，引發觀眾討論。導演林金偉與萬洛日前特地出席高雄電影節，並接受《鏡週刊》專訪中分享了選角、拍攝與角色詮釋的細節。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粉紅超跑進醫院! 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿
生活中心／陳孟暄 董子誠 新北報導白沙屯媽祖睽違多年再次來到新北，今天是贊境行程的第二天，「粉紅超跑」下午來到亞東醫院，沿途人潮滿滿，許多信眾手拿線香、背著平安福，就為了迎媽祖，還有人坐著輪椅、甚至剛開完刀也趕來現場，就是希望祈求健康平安。滿滿人潮整齊排隊，信眾熱情喊著口號，現場還有人發放結緣品，手裡拿著線香、背包掛著平安福，就是為了迎媽祖。信眾：「我跟媽祖走，走30年了，從50幾歲走到現在85歲了，跟著媽祖走，才有辦法走到這個年齡」。信眾：「到竹北嘛，啊有到南投，啊怎麼都沒有來台北，真的講沒幾天，就真的來」。粉紅超跑進醫院！ 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿。(圖／民視新聞)媽祖贊境第二天，來到亞東醫院，不少人特地來祈求平安健康，甚至有信眾才剛開完刀，就想親眼看看媽祖一面。信眾：「我昨天下午才開刀完，然後就剛好有一個這緣分，知道媽祖要來賜福，所以想說過來給媽祖拜拜祈求」。信眾：「我太太就專程來這裡要看要拜，祝她身體好一點」。媽祖起駕，碰上周末假期，人潮更是洶湧，信眾滿心期待，就盼粉紅超跑待會可以衝進醫院，讓這份信仰，給予信眾們對抗病魔的動力，現場還傳遞轎子模型，象徵平安祝福，這次藝人胡鴻達也特地到場求平安，更表示會將主持費用，捐出去做公益。粉紅超跑進醫院！ 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿。(圖／民視新聞)藝人 胡鴻達：「我昨天是受邀主持北辰宮的晚會，然後今天特地在來參加，這個月我都有許一個心願，就是說我只要有主持的收入，我都會去捐款」。白沙屯拱天宮醫護團團長 小馬：「院長還有我們的醫療人員，跟我們的拱天宮醫護團，他們都很辛苦，也期待跟媽祖婆來跟他們祈福」。最後，慈悲的白沙媽，在所有人的歡呼下三進三出，離開醫院，繼續前往板橋慈惠宮，要與「板橋媽」百年會香，這裡是郭台銘兒時曾住過的宮廟，就連總統賴清德和市長侯友宜，也都曾參拜，就看信眾一路相隨，也見證了粉紅超跑的魅力。原文出處：粉紅超跑進醫院！ 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿 更多民視新聞報導未來輕症衝大醫院「看診自付1200元」 就醫新規一次看懂！「粉紅超跑」白沙屯媽祖將來新北 路線、交管措施曝光基隆中山隧道「鬼影」破案了！監視器拍到2男1女民視影音 ・ 13 小時前
企排》險遭義力營造新星掀翻 新北中纖5局險勝開紅盤
企業21年甲級男女排球聯賽今日下午在成功大學體育館揭幕，首戰新北中國人纖苦戰超過2.5小時，才以25比20、25比15、21比25、19比25、15比12，局數3比2險勝義力營造，雙方各得2、1積分。中纖執行教練邱雅慧稱，球隊連結性與球員心態須提升。TSNA ・ 14 小時前
新芽育成校系博覽會 看見樹苗生根茁壯
中區新芽獎學金頒獎典禮，今天在台中8處的慈濟道場、同步舉行。而台中靜思堂在頒獎典禮後，下午接著舉辦「中區新芽育成校系博覽會」，這是為了讓新芽獎高中生、進入大學科系前，先了解科系出路，找到生涯規畫。...大愛電視 ・ 14 小時前
花衛局「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」
0923馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成重大災情，第一線投入救援的消防人員、義消、民防、醫護團隊、志工及地方支援等單位，在長時間高壓與危險環境下奮力搶救，被稱為「馬太鞍溪救災超人」。為守護這群救災英雄的身心健康，十一月一日起衛生福利部與花蓮縣衛生局共同推動「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」，整合縣內16家醫療機構，提供每位救災人員及志工3次免費心理諮商服務，在任務結束後獲得身心靈修復與支持（見圖）。有關方案詳情，可至花蓮縣身心健康及成癮防治所官網查詢（網址:https://dapc.hlshb.gov.tw/activities/detail?id=050c5d2b8a5440f2983dcae32b7ab46d）花蓮縣衛生局長朱家祥表示，救災現場的壓力往往不亞於戰場。許多 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
柔道》不只楊勇緯奪金 台灣隊在大洋洲公開賽單日2金3銅入袋
「柔道男神」楊勇緯今在黃金海岸大洋洲公開賽男子60公斤級順利奪金，另外，林真豪也在女子48公斤級摘下一面金牌，台灣隊在首日賽程共有2金、3銅入袋。本場賽事男子60公斤量級只有12名選手參賽，身為頭號種子的楊勇緯先後擊敗印尼新秀毛拉納（MUHAMMAD RIZQI MAULANA）及35歲地主澳洲選手自由時報 ・ 16 小時前
食安大將 蔡淑貞任食藥署副署長
食藥署前副署長林金富9月中調職後，負責食品業務的副署長從缺已久，期間接連爆發黑心豬腸、非洲豬瘟危機，如今終於有了接班人選。衛福部長石崇良1日透露，將由現任主任祕書、前食品組組長蔡淑貞接棒；另因應2030年癌症死亡降低3分之1的目標，國健署副署長則由前癌症防治組組長林莉茹接手。中時新聞網 ・ 5 小時前
高檔震盪 定期定額卡位淘金潮
黃金一直被視為資金避風港，但今年以來，美股與黃金連袂走強，持續刷新歷史高點。市場專家表示，觀察2000年以來長期滾動值，當黃金與史坦普500指數滾動12個月報酬率，均超過10％的89個月中，後續一年美股的平均報酬率達12.7％，美股長期均值為9.5％。即便金價上漲30％，美股漲幅逾10％的情況下，後續一年美股平均報酬仍高達13.7％，顯示金價走強非股市的利空因素。工商時報 ・ 5 小時前
影／喜樂60週年共融與幸福嘉年華會 逾2500人齊聚二林工商歡慶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應「國際身心障礙者日」並慶祝喜樂保育院成立60週年，瑪喜樂社會福利基金互傳媒 ・ 15 小時前
東超／賽前一天移動18小時 國王不敵烏蘭巴托野馬吞第二敗
新北國王在南韓昌原拿下EASL首勝後，隔日凌晨隨即啟程飛往蒙古烏蘭巴托，今天再度出戰地主烏蘭巴托野馬，此役國王從首節起便陷入落後，儘管比賽中多次嘗試追分，仍難以扭轉局勢，其中烏蘭巴托野馬洋將米勒...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
新北歡樂耶誕城11月中旬將至 周邊台北新板希爾頓 以「巨型迪斯可球」一起閃耀耶誕城！
新北歡樂耶誕城11月中旬將至周邊台北新板希爾頓以「巨型迪斯可球」一起閃耀耶誕城！【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 1 天前
遭張維倩質疑「侵門踏戶」父親告別式 張嘉玲致歉仍止不住網友怒火
新北市前議員張瑞山過世，享壽71歲，日前舉行告別式。張的女兒、新北市議員張維倩指控同黨議員張嘉玲「侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來」。對此，張嘉玲今天（1日）透過臉書致歉，但該文章下方留言處，網友仍是一片罵聲。鏡報 ・ 18 小時前
「鋁鍋烹煮」害失智？譚敦慈揭密：別加「1類食材」 恐溶出更多鋁
坊間流傳「使用鋁鍋烹煮」會導致失智，引發熱烈討論。無毒教母譚敦慈提到，鋁在人體的吸收量有限，多數會隨排泄系統排出，所以一般人使用鋁鍋煮食，並不用過於擔心，不過烹煮時別加入檸檬、番茄等酸性調味料，以免溶出更多鋁。另外，腎臟病患者絕對不要使用鋁鍋，因為無法代謝，恐累積在體內。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大埃及博物館館內平面圖 (圖)
大埃及博物館全館總占地面積將近50萬平方公尺，包含主館、古夫太陽船博物館和戶外景觀廣場。中央社 ・ 11 小時前
大白天炸黃金精煉室！ 法國6嫌持槍竊4.36億貴金屬
大白天炸黃金精煉室！ 法國6嫌持槍竊4.36億貴金屬EBC東森新聞 ・ 17 小時前
大埃及博物館開幕 圖坦卡門陵墓珍寶首度完整面世
（中央社記者施婉清開羅1日專電）全球矚目已久的「大埃及博物館」今晚即將正式開幕。各國元首和代表上百人應邀出席，將在開幕典禮後，參觀超過10萬件古文物，包括百年前出土至今首次曝光的法老圖坦卡門陵墓全部陪葬珍寶。中央社 ・ 11 小時前
王世堅＂沒出息＂完整版釋出 歡喜冤家＂韓國瑜＂也加入
政治中心／台北報導民進黨立委王世堅，質詢金句被中國網友改編成神曲"沒出息"，近期"完整版"又釋出，他和時任北農總經理韓國瑜互槓的片段，也被加入，再度創下百萬點閱率，而這對歡喜冤家，昨天（31日）在立法院上，又重現9年前經典的"喝水戰"，不過王世堅在質詢台上，一談到"死刑"議題，立刻火大開轟法務部。民進黨立委王世堅（右）質詢前贈送望遠鏡及放大鏡給行政院長卓榮泰（左） 希望他施政高瞻遠矚、觀察細微（圖／民視新聞）行政院長 卓榮泰 vs. 立委(民) 王世堅：「一個是望遠鏡，我希望你的施政能夠高瞻遠矚，一個是放大鏡，我希望施政能夠觀察細微。」民進黨立委王世堅又送禮！行政院長卓榮泰笑著收下，不過回到質詢台，王世堅話鋒一轉...法務部長 鄭銘謙 vs.立委(民) 王世堅：「那些主張廢死的人，我送他8個字啦＂假仁假義 欺世盜名＂，加害人要懺悔可以，執行死刑 槍斃以後，到陰曹地府去懺悔嘛。」王世堅大動肝火，他過去多次砲轟廢死主張，這回又痛罵法務部，槍決速度太慢。法務部長 鄭銘謙 vs.立委(民) 王世堅：「卓院長上任來這1年半，執行了1位，如果照這樣，另外36位執行完的話，可能我們在場的人，可能都作古了，這36位還沒執行完，我們還死得比他們早。」立法院長韓國瑜向民進黨立委王世堅（右）說＂你不是流氓 可以喝水＂ 讓在旁的行政院長卓榮泰（左）笑得跟著喝了一口水（圖／Youtube國會頻道）王世堅火力全開，劈哩啪啦連罵12分鐘！罵完，口也渴了。聲源:立法院長 韓國瑜 vs. 立委(民) 王世堅：「(時間暫停，王委員要請哪一位?) 對 我喝口水 (你可以 不是流氓 可以喝水) 我不是流氓，我要多喝一口。」韓院長的一句話，讓王世堅低頭憋笑，一旁卓榮泰也忍不住笑出來，馬上跟著拿起保溫杯，喝了一口，因為這對歡喜冤家，也曾在台北市議會上，為"喝水"交戰。時任北農總經理 韓國瑜 vs. 北市議員 王世堅(2016)：「(我也口乾舌燥) 你也可以喝口水啦，流氓也可以喝水啊 (那我不喝了 因為我不是流氓)。」民進黨立委王世堅昔日的質詢金句被中國網友改編成歌曲＂沒出息＂ 近期網路又再瘋傳完整版（圖／bilibili音樂人王博）時隔9年，韓國瑜逮到機會，在立法院幽默回擊，也難怪就連中國音樂人的創作裡頭，兩人都分不開。"沒出息"最終版：「你是人 不是神，真心換絕情，問＂世堅＂ 情是何物。」紅遍中國的這首"沒出息"，音樂人推出完整版，短短3天創下百萬點閱，王世堅金句和質詢表現，永遠不會讓人失望。原文出處：王世堅＂沒出息＂完整版釋出 歡喜冤家＂韓國瑜＂也加入 更多民視新聞報導宣布退正國會.退選 溫朗東:無法替林岱樺背書王世堅批廢死假仁假義！質詢稱36死囚執行完「在場早作古」立院總質詢！王世堅與韓國瑜時隔9年再槓"喝水戰''民視影音 ・ 14 小時前
竹市男攜牛肉堡「電影院拒售票進入」！消保官：太嚴苛
新竹市最近發生消費爭議，1名方姓男子和朋友自帶牛肉漢堡，要在新竹大遠百威秀影城看電影，卻遭拒絕售票。新竹市消保官劉興振指出，電影院此舉沒有在比例原則上，若消費者申訴，可要求業者改正。中天新聞網 ・ 17 小時前