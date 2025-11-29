「呆在碧潭の水豚君」限定造型雞蛋糕、偶裝見面會時間公開！
超人氣IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐新店碧潭風景區，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點，碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12月28日，正式公布重量級的水豚君偶裝見面會時程，同時揭露假日限定的超萌造型甜點，預計將引爆新一波的粉絲朝聖熱潮。
來到碧潭除了欣賞水上12米水豚君等地景裝置之餘，本次展覽周邊也推出假日限定、數量有限的超人氣美食—「水豚君造型雞蛋糕」。將水豚君及他的好朋友們慵懶又圓潤的招牌外型完美還原，萌度破表，迅速成為社群媒體上的必備打卡畫面，是粉絲到訪碧潭不可錯過的療癒系甜點。
假日限定！超萌水豚君造型雞蛋糕。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
為滿足廣大粉絲近距離互動的願望，水豚君偶裝見面會將於12月週末正式啟動。同時，觀旅局也攜手碧潭餐飲遊憩區的指定店家，推出滿額贈禮活動。於活動期間（11月1日至12月28日），只要於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即可獲得水豚君限量周邊好禮。
自12月起連續三週假日，滿足上述消費條件的民眾，更加碼贈送「水豚君優先合影券」，能優先與偶像近距離接觸。水豚君人偶將於12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日連續三週的假日，於指定時段開放現場民眾近距離合影。持有「優先合影券」的民眾可享優先合影權利，未取得優先券的民眾，仍可依照現場工作人員指示進行排隊合影，歡迎民眾提早前往會場，把握與水豚君近距離接觸的難得機會。以上消費滿額周邊好禮以及優先合影券，數量有限，兌完為止。
本次碧潭地景裝置展還特別加碼推出「新北幣」抽獎活動！於12月1日至12月21日期間，在新北旅客臉書粉絲團找尋新北幣抽獎活動貼文，按讚貼文，並於貼文下方留言標註2位好友以及加註標籤「#呆在碧潭の水豚君」後，即可參加抽獎。本次活動最大獎為1萬元新北幣，趕快邀請親朋好友一起「呆」在碧潭與水豚君共享療癒時光，並請先提前下載並註冊成為新北行動支付APP會員，就有機會獲得「新北幣」！
觀旅局表示，本次水豚君系列活動（11月1日至12月28日）為期58天的展期，歡迎民眾把握週末假日，鎖定見面會時間，造訪碧潭與水豚君一同享受歡樂時光。更多詳細活動資訊，請持續關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。
新北旅客Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/ntctour
（新北市政府觀光旅遊局 廣告）
