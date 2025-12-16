「呆在碧潭の水豚君」陪你過冬 把握最後療癒時光

活動期間只要在碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即獲得限量水豚君周邊好禮兌換券，可換取如線圈筆記本、金屬徽章、壓克力吊飾、造型湯匙及雷雕明信片等。 (新北市觀旅局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於28日劃下可愛句點，粉絲們務必把握年末最濃節慶氛圍，親臨碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君（KAPIBARASAN）」的超療癒身影。除了水域上最吸睛的大型裝置外，水豚君的好友「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也同步現身碧潭東岸廣場，與山光水色交織成一幅可愛又浪漫的冬日療癒風景。碧潭吊橋下方更設置迎賓拍照牆，讓旅客一抵達就能收集滿滿萌感，為旅程揭開幸福序幕。

大小朋友最期待的「水豚君人偶見面會」也邁入最終週，將於本週末（20日、21日）溫暖登場。見面會每天有4場(13時、13時45分、14時45分、15時30分)，每場30分鐘。敬請粉絲們把握最後機會近距離感受水豚君的呆萌魅力。見面會當天只要在碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，除可獲得限量水豚君周邊好禮兌換券，可換取如線圈筆記本、金屬徽章、壓克力吊飾、造型湯匙及雷雕明信片等好禮，還能獲得「水豚君優先合影券」，免排隊快速直通與水豚君合影拍照。

每週六、日限定的「水豚君快閃店」及「水豚君造型雞蛋糕」同樣為不可錯過的亮點。快閃店提供官方授權萌趣周邊，無論收藏或交換禮物都十分適合；假日限量約200份的水豚君造型雞蛋糕，圓滾滾外型與香甜口感，深受粉絲喜愛，成為必拍、必吃的人氣甜點。活動也同步推出「新北幣」抽獎活動，即日起至12月21日，只要前往「新北旅客」臉書粉絲專頁指定貼文按讚、留言標註2位好友，並加上#呆在碧潭の水豚君，即可參加抽獎，有機會獲得最高1萬元新北幣！提醒參加者須提前下載並註冊「新北行動支付APP」，才能順利領獎。年底佳節氛圍愈來愈濃，觀旅局也將推出耶誕節臉書貼文互動抽獎，有機會把超萌水豚君娃娃帶回家，陪伴大家度過溫馨療癒的假期。

新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12月28日劃下可愛句點。 (新北市觀旅局提供)

夜幕下的碧潭更顯迷人，「呆在碧潭の水豚君」裝置在每日17時至22時點燈，水豚君與好朋友們在柔和燈光映照下形成絕美夜景。無論是午後散步、家庭出遊、情侶約會或與好友聚會，都能在此享受最放鬆幸福的療癒時刻。「呆在碧潭の水豚君」展期僅到12月28日，歡迎大家把握最後展期，來碧潭與水豚君一起拍照、吃甜點、逛快閃店、參加抽獎，把滿滿的冬日祝福與療癒能量帶回家。更多活動資訊請持續關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲團。