呆萌小海豹誤闖酒吧大冒險 客人大喊「快拿鮭魚」成功誘捕後放生
紐西蘭南島里奇蒙（Richmond）一間酒吧日前迎來一位意外嬌客，一隻迷路的小海豹意外闖進店裡，蹦蹦跳跳和客人玩捉迷藏，畫面萌翻一票網友。後來他們利用鮭魚成功誘捕後，把這隻小海豹交給自然保育巡護員，目前牠已被安全放生到南島附近的兔子島（Rabbit Island）。
綜合衛報、美聯社等外媒報導，11月30日傍晚5時，正值陰雨綿綿的週日營業時段，精釀酒吧「Sprig + Fern The Meadows」女老闆貝拉．埃文斯（Bella Evans）突然看到一隻小型動物晃進門內，她一開始以為是客人的寵物狗，走近查看後才驚覺竟然是一隻幼年毛皮海豹。
她回憶現場情況時仍難掩震驚：「我的天啊，那是海豹！牠怎麼會在這裡逛街？」一名顧客試圖以毛衣驅趕海豹從後門離開，但牠異常靈活，一路跳進洗手間，再鑽到店內拔了電線的洗碗機下方，露出無辜表情，讓在場民眾哭笑不得。
店員及顧客隨後商量以店內的鮭魚披薩食材引誘小海豹，還有一名熱心客人跑回家搬來狗籠。埃文斯大喊「快去拿鮭魚！」並成功將海豹引導至狗籠中，接著通知自然保護巡護員。
紐西蘭自然保護部（DoC）表示，當地巡護員當天已多次接獲民眾通報，酒吧是第4個回報海豹出沒的地點。保育部門發言人奧特利（Helen Otley）肯定酒吧員工的處置方式，表示他們「盡責並成功確保海豹安全」。
巡護員抵達後，將這隻迷途小海豹帶往塔斯曼灣上的兔子島（Rabbit Island）放生，當地沒有狗出沒，是較為安全的環境。保育部門說明，幼年海豹在每年此時常因好奇心沿著河川、溪流內陸移動，最遠可達15公里，迷路到酒吧屬正常探索行為。
埃文斯笑稱，酒吧開幕才幾個月，這是第一位被「請出門」的客人，但仍歡迎海豹改日再訪，「我們現在都說，鮭魚披薩的味道已獲官方認證（Seal of approval）！」
