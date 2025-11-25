呆萌水豚君碧潭炸裂 美食市集耶誕城開吃

新北市冬季活動一波波，以療癒、美味及品茗營造魅力城市。超人氣IP「水豚君(KAPIBARASAN)」進駐碧潭，再掀打卡熱潮；「2025新北歡樂耶誕城」串聯多元美食市集，為歡樂聖誕大加分；「新北好茶展售會」則在11月底開跑，集結新鮮冬茶上市，並帶來茶鄉新體驗。

碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」展期至12月28日，其中12米高超萌水豚主角吸引無數遊客駐足拍照，成為年底最火紅的療癒系景點。這次活動不僅推出假日限定的「水豚君造型雞蛋糕」，以圓潤外型呈現主角與小夥伴，可愛度爆表，更將於12月連續3週假日舉辦水豚君偶裝見面會，包括12月6、7日、13、14日、20、21日等週六日於指定時段與粉絲合影。

活動期間於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，可獲得限量周邊商品；自12月起符合消費條件者加贈「水豚君優先合影券」，能優先與偶像互動，周邊與合影券數量有限、兌完為止。另加碼「新北幣」抽獎活動，12月1日至21日於新北旅客臉書粉絲團參加指定貼文互動，就有機會抽中最高1萬元新北幣。

迎接濃厚節慶氣氛，新北市年末最大活動「歡樂耶誕城」已在板橋熱鬧展開，以馬戲嘉年華為主題融合LINE FRIENDS 與minini可愛角色，打造多處燈飾與趣味造景。親子遊戲區、LINE FRIENDS 周邊賣店及旋轉設施，更成為家長與孩童的拍照熱點。

同時以美食陣容提升觀光魅力，市民廣場、站前廣場與環狀線板橋站南廣場皆設置大型市集，串聯造型爆米花、棉花糖、特色飲品、異國料理及甜鹹小吃超過百攤，美式、日式、韓式、泰式美食一次品嚐，讓遊客彷彿置身冬季市集環遊世界。

市民廣場及站前廣場貨櫃市集平假日營業時間自11時至22時，南廣場異國市集於週一至週五15時至22時營業、週末11時起開賣；府中商圈每週六日也開辦限定市集，結合文創手作、表演與特色小吃，為整座城市增添濃厚冬日歡樂氛圍。

新北茶香也在冬季漫散開來。新北好茶展售會自11月29日起連續3週上陣，集結新北茶品、茶點與特色農產。新北市是全台最重要的條形包種茶產區，年產量約499噸，其中坪林就超過288噸，以「百萬冠軍茶」美譽聞名。

今(2025)年冬茶新鮮上市，11月29、30日於台北希望廣場可免費試飲特等獎包種茶；12月6、7、13、14日則移師坪林茶業博物館旁廣場擴大舉行，匯集60攤茶品、美食及展售攤位，現場打卡還可獲得茶肉包或茶麻糬。展售會期間提供消費滿額禮，單日滿1,000元送茗杯、滿3,000元送好茶匙。

同時，強打「行旅走讀」與「茶鄉體驗」等免費活動，包括茶湯圓手作、版畫拓印與茶花採摘。12月7、13、14日規畫限定低碳茶山旅遊行程，跟著導覽走訪茶園、生態步道並參加特等茶席品茗，由青年茶農沖泡從1,156點參賽茶中脫穎而出的特等獎茶品，深入體驗新北茶香價值。民眾於展售會或坪林商圈80家低碳店家消費，以及以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆將獲得5元「碳現金」回饋，並由企業同步捐助公益金。

