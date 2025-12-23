呆萌「米克斯」臉書爆紅 短短一週找到幸福新家

新北市政府動保處透過多元管道推廣流浪動物認養，其中利用臉書廣大用戶群推廣認養業務更能發揮一呼百應之效。八里動物之家臉書官網超人氣萌犬「米克斯」，短短一週累積逾33萬多人次觸及，順利找到幸福的家。動保處表示，新北市認養犬貓享有寵物終身免費醫療諮詢、狂犬疫苗注射等多項優惠福利。

人氣王「米克斯」可愛照片輯 。（圖／新北市政府提供）

八里「米克斯」幸運回歸家庭 。（圖／新北市政府提供）

八里「米克斯」是一隻混到梗犬、臘腸等品種犬血統的毛寶貝，毛色偏米白色因此得名。今年11月初被民眾發現在八里區頂寮二街附近遊蕩，被動保處帶回安置。牠有張呆萌的臉、短短的雙腿，還有對大大的垂耳，模樣非常可愛，活力滿分。

廣告 廣告

八里動保員陳姮蓉表示，「米克斯」是大家眼中的開心果，總喜歡賴在身邊撒嬌，非常親人，是隻非常適合居家伴侶的毛寶貝。「米克斯」在八里動物之家臉書粉絲專頁短短一週累積逾33萬多人次觸及，還被分享逾270次，累積按讚超過3000次，民眾迴響相當熱絡。

認養人林小姐表示，之前也有養過一隻混種梗犬「超跑」，因年老往生，偶然在八里臉書官網看到「米克斯」的可愛照片輯，拍攝手法細膩，把狗狗的表情、神韻詮釋得相當寫實，讓她就像再次見到愛犬「超跑」，於是當下就決定要認養牠。

八里的貓貓也能出來放風 。（圖／新北市政府提供）

放風是八里毛寶貝的日常 。（圖／新北市政府提供）

八里動物之家獸醫師黃勁達表示，八里的毛寶貝不管是狗狗跟貓貓，只要沒有下雨的日子就可以出來放風，充分享受奔馳的快樂。他們藉此仔細觀察每隻毛寶貝的個性、特徵，並用影片、照片或是小故事等多元的方式在社群媒體中呈現，也感謝廣大的粉絲們幫忙分享、點擊，讓更多人能看到八里的毛寶貝們。

熟齡毛寶貝是很棒的選擇 。（圖／新北市政府提供）

新北市動保處表示，新北市有8個動物之家多位於偏遠地區，因此透過網路及其他管道來提升收容動物的能見度。八里動物之家運用臉書創造驚人流量，成功地將「米克斯」介紹給大家認識，不僅幫牠找到新家，也讓其他流浪毛寶貝有機會被更多人看見。動保處建議民眾在認養時不妨多考慮熟齡混種犬，這類型的毛寶貝往往有更穩定的性情，學習能力也相當優異，歡迎大家來新北市公立動物之家實地跟毛寶貝們互動。如欲了解更多動物認養資訊，可查詢動保處官網認養專區，或洽八里動物之家臉書粉絲專頁。

延伸閱讀

牛室炙燒牛排全數關閉北部據點！板橋、林口12/21同日結業

美麗新宏匯影城「無預警宣布熄燈」！網震驚：不是很熱鬧嗎好扯

2老牌私校成歷史！嘉義同濟高中核定解散 大成高中重組董事會