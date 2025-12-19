呈現一年四季風情與故事 「屏東農民曆～屏境拾光」限量索取

屏東縣府行研處長鄞鳳蘭（左三）展示兼具實用性與藝術感的「屏東農民曆～屏境拾光」。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣府印製的「二０二六屏東農民曆～屏境拾光」，即日起於指定地點限量發送，歡迎民眾細細品味屏東的光影、色彩與故事。

屏東縣府行政暨研考處長鄞鳳蘭表示，農民曆向來是家家戶戶依循時令節氣、順天應人的生活指南，縣府以創新視角重新詮釋這本年度必備書冊，結合節氣天文、在地空間與美學設計，將傳統農民曆轉化為兼具實用性與藝術感，成為許多民眾年末引頸期盼的收藏品。

鄞鳳蘭指出，全新推出的「屏東農民曆～屏境拾光」，以色彩作為主軸，串聯縣內重要公共空間與特色建築，透過視覺語彙呈現屏東一年四季的風情與故事，讓民眾在翻閱農民曆的同時，也能感受屏東的生活溫度與城市魅力。

鄞鳳蘭說，近年來屏東縣持續累積具代表性的公共建設與文化場域，成為縣民與外地旅客喜愛造訪的亮點，例如東港王船文化館即便採售票入場，仍在短時間內突破百萬人次，展現屏東文化觀光的強勁吸引力。

屏東隨著季節更迭，呈現截然不同的自然樣貌與人文風景，明年農民曆特別以「顏色」為敘事語言，將風景、氣味與記憶融入設計，打造獨一無二、專屬屏東的年度風景書。

翻開「屏境拾光」，可走進新園海洋航運園區，在夕陽映照下，感受海港映現的銅金色澤；深入大武山林，於靜謐碧空中呼吸自然；聆聽恆春文化中心民謠館月琴低吟，唱出土地的生活旋律；漫步勝利星村午後磚紅色巷弄，沉浸於恣意生長的創意能量。

隨著落山風，前往石墨藍灰的風域半島，讓情感在四重溪溫泉中緩緩升溫；走進看海美術館，感受藝術與自然交織的策展魅力，踏著靜海沙灘，勾勒出屬於屏東的日常風景。

行研處表示，「屏東農民曆～屏境拾光」即日起在屏東縣府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心屏東店服務台及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心均限量免費索取，詳細發送地點可至屏東縣政府官網查詢。