呈現4年學習成果 長榮大學數媒與互動系舉辦聯合畢展





為呈現4年學習成果，長榮大學數位媒體設計學系與互動設計學系於該校學聚館，聯合舉辦114學年度專題成果展，展期5天。學系主任吳宏翔教授表示，成果展展出14組專題作品，涵蓋領域極廣。不僅是學生4年來的創意結晶，更展現跨域整合的教學成果及學生多元的職涯發展潛力。

數媒與互動系聯合成果展主題為《開罐即實 Uncanned Ideas》，其寓意深遠，將每件作品比作精心封存的罐頭。學生們將靈感、經驗與情感封裝其中，等待觀者透過開罐的參與過程，走入創作者的內心世界。實字則代表真實、真誠與實驗。可說是以靈感封裝，以創意開罐，讓觀者看見真誠的設計能量。

廣告 廣告

成果展作品有數位科技跨域互動、數位遊戲開發、動畫影片創作、視覺設計類等4大類及1優勢。教學優勢為雙系聯展、名師指導，打造產學接軌競爭力。2學系強調實作導向教學，此次展覽由吳宏翔、黃婧華、劉晏志、蘇于倫、林揚智、王昭雄、林靜宜、朱瓊珮、王献章、陳建邦等專業教師群共同指導。

4大類作品分別是數位科技跨域互動作品：《圖騰之森：秘境部落的探尋者》、《石虎學生活：王城之路》及《沐光夢醒》。數位遊戲開發作品：《偽神》與《躍動地帶Dynamic Zone》。動畫影片創作作品：《防疫保衛戰》、《破曉心聲》與《FOLWER》。視覺設計類作品：《蘭敘 Lan Xu》、《我們與爬的距離》、《GARDEN》。

吳宏翔教授表示，數位科技跨域互動作品結合硬體技術與數位敘事，打造沉浸式體驗。數位遊戲開發作品展現流暢的程式邏輯與關卡設計能力。動畫影片創作作品以細膩畫面與節奏訴說動人故事。視覺設計類作品展現深厚的平面美學與品牌建構力。14組跨域佳作可說是從AI互動到數位遊戲的全面展示，呈現學生多元的職涯發展潛力。

更多新聞推薦

● 2026 三層崎花海「台版富良野」2/11 浪漫開展！ 16 萬盆花路、大冠鷲圖騰美如畫