告五人倫敦化身「我愛紅娘」 見證男女主角假戲真做

告五人到倫敦拍MV，當天晴空萬里。（相信音樂提供）

告五人新歌〈夏天的海冬天的雪〉MV赴倫敦取景，在英倫維多利亞式建築內開轟趴演出，一邊 live 演唱，一邊見證相愛的四季輪迴，片中男女演員充滿愛的眼神，演技逼真到讓告五人懷疑是否假戲真做，笑稱自己根本是「我愛紅娘」。

告五人向來被稱是「雨團」，這次在倫敦拍攝時意外遇上大晴天，讓團員直呼幸運，冷空氣與陽光同時存在的天氣狀態，也讓整支 MV 在帶著憂傷情緒之餘，仍保留溫度。團員們形容，感覺就像「浪漫冷熱冰」，不管是冷的還是熱的，都是相愛過程中最珍貴的部分。

告五人新歌〈夏天的海冬天的雪〉寫下相愛的四季輪迴。（相信音樂提供）

MV拍攝場景橫跨倫敦多處街景，除了取景知名地標「倫敦眼」，也選在一棟充滿英式風情的紅磚老宅拍攝 House Party。屋內陳設保留原始樣貌，美到讓團員直呼「完全不用 set」，後院更直接成為演出舞台，彷彿一場不插電的午後派對。哲謙分享，在這樣的環境下演奏特別放鬆，情緒能自然沉澱，「輕輕的，但每一下都會打進心裡」；雲安也笑說，〈夏天的海冬天的雪〉和這個後院「搭到不行」，畫面與歌曲氛圍自然融合。

談到創作背景，雲安表示，〈夏天的海冬天的雪〉靈感來自兩個人明知彼此不適合，卻仍選擇努力相愛的狀態。即便結局未必完美，那些付出依然真實存在。這首歌是在深夜完成，詞曲幾乎同步誕生，寫完後連自己都忍不住說「超喜歡」。

告五人〈夏天的海冬天的雪〉MV在一棟充滿英式風情的紅磚老宅拍攝 。（相信音樂提供）

雲安形容，這首歌就像一碗「浪漫冷熱冰」，在寒與暖之間交錯——倫敦的冷空氣，卻配上夏天般的陽光，讓憂傷中仍藏著溫柔。犬青則分享，這個故事其實很貼近許多離鄉工作的人生狀態，在陌生城市遇見心動的人，努力把最好的自己交出去，卻同時要面對文化差異與現實拉扯。「一切都很浪漫，但也很未知。」正是〈夏天的海冬天的雪〉最真實、也最動人的情緒。

