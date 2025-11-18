告五人備戰金馬獎演出！犬青嫌自己水腫⋯雲安竟偷放閃

告五人入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。（圖／相信音樂提供）

告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，屆時將在典禮演出，今（18）日他們進行練團，本片女主角江齊也現身探班，送上驚喜賀禮，預祝告五人首度入圍金馬獎就成功把「馬」騎回家。

江齊精心準備一套應景又巧思滿滿的「策馬祝福禮」，象徵穩健駕馭金馬舞台的馬鞍、寓意全力以赴的馬鞭、象徵氣勢登場的馬術帽，還有充滿儀式感的金馬小獎盃。雖然男主角詹懷雲因工作無法親自到場，暖心的他則提前錄製影片獻上祝福：「很恭喜告五人入圍！也預祝你們表演順利，非常期待在金馬獎上看到你們的表演舞台，也希望這首歌能得到好成績，加油加油！」

《有病才會喜歡你》女主角江齊（左二）探班告五人練團。（圖／相信音樂提供）

去年告五人以〈又到天黑〉獲得金曲獎年度歌曲，也曾站上金鐘獎舞台擔任演出嘉賓，這次入圍金馬獎並將表演，他們異口同聲表示：「既期待又怕受傷害，這是我們第一次站上金馬獎舞台，能以歌曲參與金馬獎是一份榮耀，入圍對我們來說已經是莫大的鼓勵。期待能把這首與電影同行的作品，在更大的舞台上唱給更多人聽。」

被問到是否渴望拿獎？告五人笑說：「這次一起入圍的有很多好朋友、前輩，也有我們音樂總監黃中岳老師的團隊，能與大家共同入圍已經很榮幸，但我們真的很希望可以得獎。」不過犬青透露，最近巡演各地吃了很多美食，有些水腫，所以不會想爭搶「紅毯第一美」，結果雲安甜蜜放閃說：「她一直都沒有胖，吃太少了。」

