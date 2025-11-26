告五人再挺公益零唱酬

人氣樂團「告五人」4月首唱進高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團。熱心公益的他們宣布，將捐出演唱會收益1200萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動。

告五人日前受邀在金馬獎頒獎典禮演出，當天馬不停蹄趕場出席公益音樂會，獻唱多首夯曲不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等演出成本，全心投入這場別具意義的音樂盛會，告五人表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安感性說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要。」

行程滿檔的告五人近來正忙「《Run, Run, Run!黑夜狂奔》2025 Live Tour the World」演唱會，明年1月將唱進新加坡與吉隆坡，隨後計畫赴墨爾本、雪梨、巴黎等開唱，期待跟各地粉絲相見。告五人近來登上最具傳播價值力及最受喜愛華語樂團排行榜亞軍，冠軍則皆為師兄五月天，告五人開心說表示，能用音樂陪伴大家，是持續創作的最大動力。