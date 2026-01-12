告五人出狀況突丟麥清唱 冷汗直流：發揮畢生主持功力

告五人新加坡首場音響出意外，展大將之風臨危不亂。相信音樂提供



「告五人」日前到星馬舉辦「Run, Run, Run！黑夜狂奔」世界巡迴演唱會，新加坡場一度音響出狀況，3人臨危不亂直接放下麥克風，以扎實渾厚嗓音大聲清唱，意外成為全場最動人的瞬間，歌迷直呼賺到「最美好一夜」，冷汗直流的他們則自嘲「發揮畢生主持功力」。

此次巡演回到Live House規格，舞台與歌迷之間幾乎零距離，不論是經典夯曲還是《我們就像那些要命的傻瓜》新歌，全場秒變大型KTV，雲安笑喊：「告五人是你們的伴唱機嗎？」

熱愛美食的「告五人」也趁空檔吃遍星馬好料，肉骨茶、海南雞飯、魚圓麵、辣椒螃蟹都沒放過，更在吉隆坡實現「榴槤自由」，犬青笑說愛榴槤愛到骨子裡，更透露貓山王產季一到，甚至會從馬來西亞宅配空運到家，她滿臉幸福地說：「平常都只能吃冷凍的，這次來吉隆坡終於吃到新鮮的。」

哲謙則爆料3人一到吉隆坡後嘴巴就沒停過，他甚至到演出前打嗝都還是榴槤味，他特地買了1顆「假榴槤」放在鼓上，「以後來馬來西亞我都會帶著它，我的哈密瓜不孤單了」。

