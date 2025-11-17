告五人力挺玖壹壹音樂節！帶來演唱會級舞台 驚呼台中「辣妹好多」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
玖壹壹自本月15日起一連兩天在台中水湳中央公園盛大舉辦《玖壹壹南北貳路音樂節2025》。活動現場場面盛況空前，再度展現了玖壹壹超強號召力。超人氣Z世代天團告五人也熱情力挺，獻出了他們在南北貳路的首次演出，為音樂節帶來高潮。
告五人一登上舞台，立刻感受到台中的熱情，而即使擁有許多大型演唱會的經驗，告五人仍謙虛表示，這是他們第一次參加玖壹壹南北貳路音樂節，內心其實有點小緊張。告五人一開場就以招牌歌〈帶我去找夜生活〉引爆全場，為了這場盛大的音樂節，告五人更是將「演唱會的版本」原汁原味地帶到現場，讓台下粉絲直呼過癮。
接著，告五人陸續演唱了〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉及全新專輯歌曲〈有太多不能講〉、〈將錯就錯〉共6首歌曲，讓歌迷聽得盡興。除了音樂震盪全場，告五人也注意到台中天氣極好適合戶外音樂會，更誇讚現場出現了「好多辣妹」。
告五人邀請現場所有歌迷一同拍下大合照，為首度參與的音樂節留下美好回憶。犬青也暖心地提醒歌迷，「整理瀏海，來撥一下頭髮哦！」最後，告五人感謝「南北貳路」的邀請，為這場成功的演出畫下完美句點。
更多FTNN新聞網報導
玖壹壹音樂節開唱！阿倉極限鐵人賽後趕來 睡2小時照樣嗨
跨年大咖來了！蕭敬騰接下台中壓軸演出 最在意的是：唱完吃什麼？
等5年！蕭敬騰回台跨年開唱 鬆口吐心情「不受太多無關的人事物影響」
