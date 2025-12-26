告五人化身紅娘 見證演員愛火狂飆

告五人新歌〈夏天的海冬天的雪〉MV赴倫敦取景，在英倫維多利亞式建築內開轟趴演出，一邊live演唱，一邊見證相愛的四季輪迴，片中男女演員充滿愛的眼神，演技逼真到讓告五人懷疑是否假戲真做，笑稱自己根本是「我愛紅娘」。

MV場景橫跨倫敦多處街景，除了取景知名地標「倫敦眼」，也選在一棟充滿英式風情的紅磚老宅拍攝，屋內陳設保留原始樣貌，美到讓團員直呼「完全不用set」，後院更直接成為演出舞台，彷彿一場不插電的午後派對。哲謙分享，在這樣的環境下演奏特別放鬆，情緒能自然沉澱，「輕輕的，但每一下都會打進心裡」；雲安也笑說，〈夏天的海冬天的雪〉和這個後院「搭到不行」，畫面與歌曲氛圍自然融合。

談到創作背景，雲安表示，靈感來自兩個人明知彼此不適合，卻仍選擇努力相愛的狀態。即便結局未必完美，那些付出依然真實存在。他在深夜完成詞曲，寫完後連自己都忍不住說「超喜歡」。

犬青則分享，這首歌很貼近許多離鄉工作的人生狀態，在陌生城市遇見心動的人，努力把最好的自己交出去，卻同時要面對文化差異與現實拉扯，「一切都很浪漫，但也很未知。」