告五人台中跨年開場 趕場沒空吃晚餐

「2026 台中最強跨年夜」台中水湳跨年晚會，除了日前已宣布蕭敬騰擔任倒數壓軸，27日再公佈將由樂團「告五人」開場，接力登場的還有金曲樂團麋先生與 TRASH，進入 2026 年後，由動力火車首唱。

2026台中最強跨年夜，告五人（圖／三立）

告五人今年首度入圍金馬獎，上週風光出席典禮，令 TRASH 相當羨慕：「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」動力火車則笑說：「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是《老狐狸》的主題曲〈鳥仔〉角逐最佳原創電影歌曲；但沒有得獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」

動力火車於 6 月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合，他們表示：「相隔 20 年再拿到金曲獎，應該是今年最難忘的事吧！」麋先生與 TRASH 也一致認為 2025 最難忘的是在高雄巨蛋開唱。麋先生說：「回到高雄巨蛋舉辦『馬戲團運動 CircUs』世界巡迴演唱會，是種既熟悉又重新熱血的感覺，彷彿把當初在台北小巨蛋的震動與感動重新點燃。」

2026台中最強跨年夜，動力火車（圖／三立）

談到跨年趕場，麋先生今年將在台中與台南演出，他們笑說除了各自的樂器外，「團員本人」更是核心必備條件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事。」告五人則透露因為要趕場，不便吃晚餐，會準備些食物充飢，「有體力才能有好表現。」動力火車則表示：「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意時間，安全最重要。」

2026台中最強跨年夜，麋先生（圖／三立）

跨年夜向來是歌手最忙碌的時刻，動力火車幾乎記不得上次沒唱跨年活動是什麼時候。顏志琳回想許久，想起多年前曾放假跨年，當天開車帶家人到台北看 101 煙火，一起倒數迎新年，迎向 2026，動力火車表示：「新的一年一樣希望身體更健康，也有新的作品。最想戒除的壞習慣，顏志琳希望能減少追劇。」

「2026 台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC 台中資訊台、高點綜合台同步播出。主辦單位提醒，當天人潮眾多，請多利用大眾運輸工具前往，以便散場後能快速平安返家。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導