告五人台中開唱 直呼辣妹好多
玖壹壹上週末一連兩天在台中水湳中央公園舉辦《玖壹壹南北貳路音樂節2025》，告五人熱情力挺，儘管他們自8月起已橫跨20場世界巡演並場場票房秒殺，這次的登場更為音樂節帶來高潮。
告五人一登上舞台，主唱犬青興奮直呼：「臺中的朋友，你們好嗎？」即使擁有許多大型演唱會的經驗，告五人仍謙虛表示，這是他們第一次參加玖壹壹南北貳路音樂節，內心其實有點小緊張。
告五人以招牌歌〈帶我去找夜生活〉引爆全場，為了這場音樂節，告五人將「演唱會版本」原汁原味地帶到現場，讓台下粉絲直呼過癮，之後，接連演唱了〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉及新歌〈有太多不能講〉、〈將錯就錯〉共 6 首歌曲，讓歌迷聽得盡興，告五人還注意到台中天氣極好適合戶外音樂會，更誇讚現場出現了「好多辣妹」，每個的是高顏值。
告五人邀請現場所有歌迷一同拍下珍貴的大合照，為首度參與的音樂節留下美好回憶，犬青暖心地提醒歌迷：「整理瀏海，來撥一下頭髮哦。」最後，告五人感謝「南北貳路」的邀請，為這場成功的演出畫下完美句點。
