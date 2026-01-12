告五人合唱粉絲如KTV 星馬開唱實現「榴槤自由」

（中央社記者洪素津台北12日電）樂團告五人近日到新加坡、吉隆坡巡演，開唱舞台和歌迷零距離，一起合唱如KTV。團員們也趁空檔大啖星馬美食，更在吉隆坡實現「榴槤自由」，笑稱到演出前打嗝都是榴槤味。

告五人新的一年持續舉行「Run, Run, Run!黑夜狂奔」巡迴演唱會，根據新聞稿，告五人此次巡演回到Live House規格，舞台與歌迷之間幾乎零距離，從第1首歌開始，滿場歌迷合唱與應援聲此起彼落，情緒層層堆疊，全場瞬間化身大型KTV，讓團員雲安忍不住打趣直喊：「告五人是你們的伴唱機嗎。」

告五人開唱橫跨台北、馬來西亞吉隆坡、新加坡，除了舞台上的火力全開，熱愛美食的他們也趁空檔吃遍星馬好料，肉骨茶、海南雞飯、魚圓麵、辣椒螃蟹等輪番上陣，更在吉隆坡實現「榴槤自由」。

犬青笑說，自己愛榴槤愛到骨子裡，更透露貓山王產季一到，甚至會從馬來西亞宅配空運到家。她滿臉幸福地說：「平常都只能吃冷凍的，這次來吉隆坡終於吃到新鮮的。」哲謙提到，3人一到吉隆坡後嘴巴就沒停過，他甚至到演出前，打嗝都還是榴槤味。

告五人持續巡演，接下來預計前往墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。（編輯：張雅淨）1150112