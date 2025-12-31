告五人和宇宙人麋先生隔空團圓

告五人、麋先生與宇宙人跨年夜分別在不同城市趕場，三團交情匪淺，老早就約好在今年的第一秒與彼此視訊連線「團圓」送上祝福。告五人笑稱，能透過螢幕看見彼此的臉孔，就是最滿足的新年禮。

告五人昨從台中唱到高雄，先在「2026台中最強跨年夜」開場，以〈給你一瓶魔法藥水〉等歌嗨翻現場，隨後趕往「2026 雄嗨趴」擔任壓軸，他們重返高雄心情激動：「希望趕快再回到世運唱給大家聽。」

宇宙人阿奎當爸後早睡早起，為跨年晚會熬夜，打趣表示：「從演唱會、跨年一路熬夜慶祝後，我接下來要為了陪小朋友，開始調『時差』。」

麋先生昨唱完台南又轉戰台中，回首去年除了連推5首全新單曲，團員以諾也為人父，讓團員們都沉浸在當「乾爹」的喜悅中。