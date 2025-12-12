告五人大手筆買555杯飲料 致贈白衣天使：他們是英雄

告五人做公益不遺餘力。（圖／相信音樂提供）

告五人默默耕耘各種公益活動，拋磚引玉傳遞愛心，今天（12日）團員們現身茶飲品牌門市活動，支持品牌所發起的首次公益計畫，告五人現場也霸氣宣布要買 555 杯飲料，全數致贈給馬偕醫院的白衣天使們，更自掏腰包加碼再買100杯飲料，給今天到場的粉絲們。

告五人送555杯飲料給馬偕醫院。（圖／相信音樂提供）

數字「555」不只巧妙呼應團名，更像是一封以飲料寫成的暖心情書，用最直接的方式向辛苦的醫護人員說：「謝謝你們，辛苦了。」告五人談到醫護人員時語氣滿滿敬意：「他們是很多人心中的英雄，希望 555 杯飲料能成為一股小小的暖流，帶走一點疲憊，如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」

告五人投入公益並非心血來潮，而是默默累積已久的習慣，從偏鄉孩童到弱勢長輩等，只要有需要，總能看到告五人低調現身。團員們相信音樂人的影響力不只存在舞台上，而是能在生活裡變成真正的改變，他們謙虛地說：「這只是『我們想做點什麼』的直覺，如果這 555 杯飲料能讓醫護人員感受到溫度，那就夠了。」

