告五人宣布世運收入「1200萬全捐出」 零唱酬、自貼妝髮參與公益開唱

告五人。（圖／相信音樂）

記者林政平報導／ 告五人在今年4月唱進高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團，他們除了在此寫下里程碑的紀錄外，也把演唱會收入化作善意，捐出新台幣 1200 萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，日前更排除萬難出席公益音樂會，完美實踐了「取之於社會、用之於社會」的精神，暖度破表。

告五人不只以音樂征服數萬人，更用實際行動回饋社會。上週六（22 日）適逢金馬獎頒獎典禮，三人仍馬不停蹄趕場出席磊山保經《2025 你 我 我們音樂會》。不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等演出成本，全心投入這場別具意義的音樂盛會，展現對公益活動的重視。團員們表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安在現場也感性地說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要！」

活動當天，清晨五點就從宜蘭出發為公益音樂會暖身綵排的告五人，孩子們的歌聲與琴聲讓三人瞬間「聽到鼻酸」，大讚：「一早就被孩子們專注純粹的聲音感動！一定經歷非常用心的練習才能有這樣的表現，能和他們同台是告五人的榮幸。」團員們更現場喊話：「希望未來能在演唱會上合作！」告五人也特別關注偏鄉孩子的學習資源，透露希望能親自走訪孩子們的練琴空間，了解他們的實際需要，看看還能提供哪些協助。

