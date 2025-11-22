告五人將登金馬表演！ 公布心目中影后人選

告五人。（圖／相信音樂）

告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生—有病版〉強勢入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更第一次以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分站上金馬舞台！面對這場重量級盛典，三人笑說彼此的幸運小物其實超樸實，就是「一定要吃飽」，把體力補滿、才有元氣全力以赴。

今年金馬獎也讓告五人意外與同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英久違相遇。平時大家都在世界各地巡演，能在台北碰頭機會不多，他們特地在午宴向「奶姐」暖心問候。告五人笑著回憶，之前曾因《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，也錄製影片為她的新片加油：「這次在金馬又能看到她真的超開心！奶姐一邊巡演一邊拍戲，根本神一般的存在，是我們心中的最佳影后！」三人還相約典禮上再續緣。

告五人將於今（22日）在金馬獎獻唱〈我天生—有病版〉。這首歌讓他們再次回到第一次看《有病才會喜歡你》初剪的那個瞬間——片中的青春能量直擊心底，純粹得讓人完全招架不住。他們笑說，當時現場不只創作團隊感動到不行，連電影工作人員都忍不住哭成一片。

青春校園氛圍也讓雲安瞬間穿越回學生時代，他笑說自己以前常在課堂上偷寫歌詞，下課鐘一響就狂奔練團室：「那種青春的狂，就是怕來不及實現夢想。今年第一次入圍金馬，心情跟當年一樣緊張又興奮。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導