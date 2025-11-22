告五人將登金馬表演！ 公布心目中影后人選
告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生—有病版〉強勢入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更第一次以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分站上金馬舞台！面對這場重量級盛典，三人笑說彼此的幸運小物其實超樸實，就是「一定要吃飽」，把體力補滿、才有元氣全力以赴。
今年金馬獎也讓告五人意外與同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英久違相遇。平時大家都在世界各地巡演，能在台北碰頭機會不多，他們特地在午宴向「奶姐」暖心問候。告五人笑著回憶，之前曾因《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，也錄製影片為她的新片加油：「這次在金馬又能看到她真的超開心！奶姐一邊巡演一邊拍戲，根本神一般的存在，是我們心中的最佳影后！」三人還相約典禮上再續緣。
告五人將於今（22日）在金馬獎獻唱〈我天生—有病版〉。這首歌讓他們再次回到第一次看《有病才會喜歡你》初剪的那個瞬間——片中的青春能量直擊心底，純粹得讓人完全招架不住。他們笑說，當時現場不只創作團隊感動到不行，連電影工作人員都忍不住哭成一片。
青春校園氛圍也讓雲安瞬間穿越回學生時代，他笑說自己以前常在課堂上偷寫歌詞，下課鐘一響就狂奔練團室：「那種青春的狂，就是怕來不及實現夢想。今年第一次入圍金馬，心情跟當年一樣緊張又興奮。」
其他人也在看
金馬62星光 「好孩子」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「好孩子」導演王國燊（右4）、演員許瑞奇（右5）和劇組成員一同在紅毯留影。中央社 ・ 19 小時前
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 19 小時前
金馬62／劉若英、林依晨22年久別重逢金馬獎 入圍午宴互換育兒經暖心爆棚
很久沒有入圍金馬獎的劉若英、林依晨，成為今年金馬獎最佳女主角入圍。在入圍午宴上，跟後輩髙伊玲、方郁婷一起接受準影后的喝采。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
7-8月期統一發票有2張千萬獎沒領 尋找花102元買飯糰、飲品的你
今年9-10月期統一發票將在下周二（11/25）日開獎，據財政部統計，今年7-8月期統一發票還有2張千萬元特別獎未兌領，5張200萬元特獎未兌領。其中，千萬獎未兌領清單中，一張是蘋果Apple Store訂閱費300元，以及花102元在台南7-ELEVEN購物。太報 ・ 1 天前
金馬62／影帝影后預測！柯煒林呼聲超高 范冰冰、林依晨雙強對決五五開
第62屆金馬獎即將在今（22）日晚間登場，《大濛》、《眾生相》、《地母》、《深度安靜》、《幸福之路》等強片正面交鋒，其中影帝、影后獎項競爭最受鎂光燈關注。今年入圍者個性鮮明、角色跨度極大，從外省兵、移民家庭，到憂鬱妻子、農村婦女，各自端出代表作，讓影迷提前陷入天人交戰。《三立新聞網》為您統整所有入圍名單，以及呼聲最高的得獎者，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62星光 告五人走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，以「我天生－有病版」入圍最佳原創電影歌曲的樂團告五人成員雲安（左）、犬青（中）、哲謙（右）開心走紅毯。中央社 ・ 20 小時前
路邊野生媽媽竟是影后！金馬早晨「包緊緊無人認出」 晚上換裝變女明星
藝人劉若英以《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，這也是她第4度角逐影后寶座，今（22）日頒獎典禮的早晨，她親民的分享女明星在金馬之夜早晨的日常，說自己是一個陪兒子吶喊的媽媽，引發粉絲好評。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在北流隆重登場，今年戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉獲得最佳原創電影歌曲，也在典禮上帶來首次金馬演出。沒想到表現卻引發網友兩極反應，主因是現場收音忽大忽小，加上部分音準與原曲落差，被不少觀眾形容「有點翻車」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 20 小時前
統一發票7-8月千萬獎2張未領 消費者勿錯過兌領
（中央社記者呂晏慈台北21日電）財政部表示，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、5張未領；未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN，開出的食品102元發票。中央社 ・ 1 天前
金馬62／陳意涵紅毯秀香肩美背 受訪喊話老公：想分享喜悅
華人電影盛事之一的第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，藝人陳意涵也在本屆擔任頒獎嘉賓之一，與藝人翁倩玉一同為今年度的原創電影音樂、原創電影歌曲當頒獎人。陳意涵大秀美背、香肩。圖／台視新聞網 ・ 19 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
周子瑜全文台灣人淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前