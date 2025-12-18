告五人巴塞隆納目睹行竊過程 提高警覺全說了
〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人推出浪漫夯曲《從沒去過巴塞隆納》MV，如願前往巴塞隆納拍攝，3人在拍攝中途目睹路人遭竊後慌張求助的情況，也讓全員瞬間提高警覺，更加留意隨身財物。街頭拍攝時只要導演一喊卡，團員立刻切換嚴肅模式，迅速完成畫面。
回顧《從沒去過巴塞隆納》這首歌，雲安感性表示，當初在便利商店隨口問的一句：「我們去巴塞隆納好不好」，多年後竟成為如此神聖、甚至帶有儀式感的存在。去年告五人在巴塞隆納現場演唱這首歌，歌迷給予的回饋與情感連結，更讓他真切感受到身為創作者的「夢想成真」。
行程滿檔的告五人擠出空檔進行拍攝，短短一天跑遍巴塞隆納的風景名勝，包括聖家堂、主教座堂、親吻牆、主教橋、受傷的星星傾斜鐵塔等美景全都盡收眼底。
俯瞰巴塞隆納整座城市的壯闊景色，雲安分享：「雖然聖家堂還沒完工，但第一次親眼看到它，甚至能在它面前拍 MV，真的很不真實。」哲謙笑說，走在街道上時常有種「邊拍攝、邊散步」的錯覺，「路上慢跑、看報紙的人都會停下來看我們，感覺很奇妙。」
告五人世界巡演正在如火如荼進行中，自8月起「黑夜狂奔」14城22場，下月更將南向新加坡與吉隆坡，接下來前往墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。
