告五人巴黎街頭目擊竊案！受害者慌張求助「哲謙隨身帶長傘」

告五人之前赴巴黎拍攝〈從沒去過巴塞隆納〉MV。相信音樂提供

人氣天團告五人世界巡演氣勢持續攀升，「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」所到之處皆掀起熱潮。在巡演行程滿檔之際，告五人再度為歌迷送上驚喜，近日釋出浪漫神曲〈從沒去過巴塞隆納〉MV，溫暖陪伴歌迷迎接冬日時光。

〈從沒去過巴塞隆納〉自推出以來陪伴無數歌迷做夢與前行，如今終於以影像形式完整呈現，MV上線後立刻引發熱烈討論與情感共鳴。MV拍攝於告五人去年前往巴塞隆納演出期間，行程緊湊的三人硬是擠出空檔完成拍攝，一天內從清晨拍到傍晚，跑遍多處經典地標，體力與專注力皆面臨極大考驗。

廣告 廣告

拍攝地點囊括聖家堂、主教座堂、親吻牆、主教橋以及「受傷的星星傾斜鐵塔」等巴塞隆納著名景點。其中，在高第代表作聖家堂對面的高處取景，俯瞰整座城市壯闊景色，更成為團員們印象最深刻的畫面之一。雲安分享：「雖然聖家堂還沒完工，但第一次親眼看到它，甚至能在它面前拍MV，真的很不真實。」

告五人之前赴巴黎拍攝〈從沒去過巴塞隆納〉MV。相信音樂提供

在巴塞隆納舊城區漫步拍攝的過程，同樣為告五人留下深刻回憶。歷史悠久的建築與中世紀街道交錯，彷彿穿越時空。哲謙笑說，拍攝時常有種「邊拍邊散步」的錯覺，「路上慢跑、看報紙的人都會停下來看我們，感覺很奇妙」。犬青則對當地美食念念不忘，大讚火腿美味，但也自嘲語言不通，「最後常常點西班牙燉飯解決三餐」。

談到拍攝心情，哲謙坦言壓力不小，「很多畫面只有一次機會，錯過就無法重來，整個團隊都處於高度緊繃的狀態」。期間還目睹路人遭竊後慌張求助的情況，讓團員們瞬間提高警覺，更加留意隨身財物。街頭拍攝時，只要導演一喊卡，三人立刻切換專注模式，迅速完成拍攝，哲謙甚至笑說自己隨身帶著一把長直傘，「算是保護大家的裝備之一」。

告五人之前赴巴黎拍攝〈從沒去過巴塞隆納〉MV。相信音樂提供

回顧〈從沒去過巴塞隆納〉這首歌的誕生，雲安感性表示，沒想到當初在便利商店隨口問的一句「我們去巴塞隆納好不好」，多年後竟成為如此神聖、甚至帶有儀式感的存在。去年站上巴塞隆納舞台演唱這首歌時，歌迷給予的回饋與情感連結，也讓他真切感受到身為創作者的「夢想成真」。

被問及是否會再寫下一首「神預言」歌曲，雲安笑說目前沒有特別計畫，但也透露未來很想挑戰前往冰島錄音。〈從沒去過巴塞隆納〉MV中，告五人遊走於街頭巷弄，柔和光影與流動景色交錯，有歌迷形容這首歌是告五人最浪漫、也最勵志的作品，甚至有人因為這首歌獨自踏上歐洲旅程，選擇巴塞隆納作為起點。如今 MV 終於問世，歌迷也感性留言：「竟然在這麼多年後真的看到MV，好感動！我們都是去過巴塞隆納的人了。」



回到原文

更多鏡報報導

快訊／案情急轉彎！黃明志尿檢結果出爐 吸毒指控恐生變

涉毒案今未現身出庭！黃明志缺席全因染上此病

天菜形象崩塌？涼糕哥被爆欠錢、追撞不賠 苦主車輛只能報廢