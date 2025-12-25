告五人平安夜致敬白衣天使 幽默問「落枕看哪科」

告五人希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情。（相信音樂提供）

宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生4組超人氣樂團，儘管行程滿檔，仍排除萬難投入愛心送暖，用歌聲為第一線醫護人員注入溫暖與力量，於12月23、24日齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」，向第一線的白衣天使們致上最真摯的感謝。

告五人一登場便以〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉嗨翻全場，團員分享：「很難得能在彰基跟大家聚在一起，祝大家耶誕快樂！」哲謙笑說，希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」犬青更幽默向現場請教：「如果落枕應該看哪一科？」引發各科室此起彼落的熱情回應，笑聲不斷。最後告五人安可演唱〈好不容易〉，將氣氛推至最高潮。告五人「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」2025 Live Tour the World持續狂奔，2026年將陸續前進新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦，並於高雄「2026雄嗨趴」、台中「2026台中最強跨年夜」陪哈瓜迎接2026。

宇宙人小巨蛋後馬不停蹄現身彰基 用熱血歌聲為醫護同仁充電。（相信音樂提供）

宇宙人剛結束「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會，馬不停蹄現身彰基，一連帶來〈陪我玩〉、〈那你呢〉點燃現場氣氛。阿奎感性表示：「身邊有認識很多醫護同業，知道大家真的非常辛苦，想跟你們說聲辛苦了。」方Q也暖心補充：「今年或許有很多累的地方，希望今天可以幫大家充飽電，明年我們一起繼續加油！」小玉則分享自己媽媽是護理師，小時候常因媽媽值夜班，他下課後常常跟媽媽及護理師阿姨們一起吃飯，讓他對醫護工作的辛勞特別有感，真誠向現場醫護夥伴致敬，感動不少觀眾紅了眼眶。接下來宇宙人將在台中、桃園跨年晚會陪伴大家迎接新年。

宇宙人、Tizzy Bac、告五人、麋先生出席「彰基醫護音樂節」。（相信音樂提供）

Tizzy Bac以新作〈矛盾仔的春天〉揭開序幕，適逢耶誕節，他們也特別準備充滿節慶氛圍的曲目，他們笑說：「我們也到了要常跟醫院打交道的年紀。在人生不同階段，我們都曾在醫院裡被醫護人員的專業與溫暖接住，那份安慰與力量真的很大。」最後以〈The River〉送上祝福，感謝醫護人員每天的付出。

麋先生也暖心致意：「當我們開始搞懂自己是大人、開始了解這個世界的時候，往往也是開始累積遺憾、習慣傷痛的時候。但在座的各位，正是那個最努力幫我們把傷痛與遺憾降到最低、甚至阻擋它們發生的人。謝謝你們，辛苦了！你們真的很偉大！」最後更加碼安可獻唱〈長成什麼樣子算愛情〉。接下來麋先生將於26日帶著「馬戲團運動」世界巡迴演唱會前進東京開唱，並於高雄及台中跨年晚會，陪伴大家迎接新年。

