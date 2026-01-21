告五人扮研究員 石頭瑪莎驚喜助陣

告五人憑藉專輯《我們就像那些要命的傻瓜》橫掃各大音樂排行榜，已有8首歌曲MV累計加總突破2000萬點閱大關。趁著這股霸榜氣勢，告五人再推全新MV〈快樂的事記不起〉，新歌除了有五月天石頭、瑪莎助陣，告五人也首度嘗試復古造型扮研究員。

告五人在倫敦艾比路錄音室錄音期間，石頭與瑪莎驚喜現身，當場與告五人玩起音樂，石頭以簡約且富動感的切分音綴飾吉他，搭配瑪莎極具指標性的貝斯線條，為這首歌注入了獨特的靈魂。雲安分享創作靈感：「大家常常容易記住痛苦，卻忘了快樂的樣子。我們特別透過歡快的編曲去呈現反差感，提醒大家要把那些珍貴的回憶好好留下來。」犬青與哲謙也說：「因為悲傷情緒太刺激，快樂反而容易被忘記，這首歌就是希望能把那些美好記錄下來。」

在MV中，告五人化身研究員試圖研發「快樂解藥」，雲安與犬青飾演「快樂遺失症」感染者，必須全程面無表情、不笑演戲；哲謙是實驗室中唯一的倖存者，他演出被觸電、撲倒等誇張動作，透過各種荒謬行為尋找快樂碎片。

這次MV的彩蛋是找來網紅HowHow飾演重度感染者，全身被繃帶包紮、坐輪椅登場，HowHow幽默表示：「工作人員說我辛苦了，但是我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服！」