告五人投身公益「寒冬獻暖流行動」 自掏腰包買555杯飲料致贈白衣天使

告五人響應公益。（圖／相信音樂）

記者林政平報導／告五人12日現身代言的手搖茶飲，支持他們發起的公益計劃，告五人現場也霸氣宣布要買 555 杯飲料，全數致贈給馬偕醫院的白衣天使們！更自掏腰包加碼再買100杯飲料，給今天到場的哈瓜們。

事實上告五人對於做公益不遺餘力，日前宣布捐出高雄世運主場館演唱會收益新台幣 1200 萬元，支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，日前還零唱酬演出、自貼妝髮交通成本出席磊山保經公益音樂會，同時他們也是癌症希望基金會公益希望大使。

廣告 廣告

馬偕醫院的白衣天使用照片感謝告五人。（圖／相信音樂）

數字「555」不只巧妙呼應團名，更像是一封以飲料寫成的暖心情書，用最直接的方式向辛苦的醫護人員說：「謝謝你們，辛苦了。」告五人談到醫護人員時語氣滿滿敬意：「他們是很多人心中的英雄，希望 555 杯飲料能成為一股小小的暖流，帶走一點疲憊。如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」活動恰逢 12 月 12 日，團員更笑喊：「特別選在 12/12 這一天，『一二一二』愛心起步走，邀請大家一起把溫暖傳出去。」

告五人投入公益並非心血來潮，而是默默累積已久的習慣，從偏鄉孩童到弱勢長輩等，只要有需要，總能看到告五人低調現身，他們始終以「不張揚但持續做」的方式，把溫柔和勇氣送到真正的角落。團員們相信音樂人的影響力不只存在舞台上，而是能在生活裡變成真正的改變。他們謙虛地說：「這只是『我們想做點什麼』的直覺，如果這 555 杯飲料能讓醫護人員感受到溫度，那就夠了。」告五人的「善意連鎖效應」也再次證明真正的影響力不是聲量，而是讓被忽略的角落重新被看見、被記住，讓寒冷的冬天多了一股確實存在的暖流。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導