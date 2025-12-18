告五人拍MV目擊小偷行竊 哲謙隨身帶長傘自我保護

告五人推出歌曲〈從沒去過巴塞隆納〉MV。（圖／相信音樂提供）

告五人推出歌曲〈從沒去過巴塞隆納〉MV，去年前往巴塞隆納演出期間，行程滿檔的他們硬是擠出空檔完成拍攝，當天通告從清晨一路拍到傍晚，一天內跑遍巴塞隆納風景名勝，不論是聖家堂、主教座堂、親吻牆、主教橋、受傷的星星傾斜鐵塔等美景盡收眼底，整整拍攝約 12 小時，堪稱體力與專注力的雙重考驗。

團員們印象最深刻的畫面之一，是在「上帝的建築師」高第的代表作之一「聖家堂」對面的高處取景，俯瞰巴塞隆納整座城市的壯闊景色，私房祕境讓所有人都忍不住驚呼連連。雲安分享：「雖然聖家堂還沒完工，但第一次親眼看到它，甚至能在它面前拍 MV，真的很不真實。」哲謙笑說，走在街道上時常有種「邊拍攝、邊散步」的錯覺，「路上慢跑、看報紙的人都會停下來看我們，感覺很奇妙。」犬青則對當地美食念念不忘，大讚火腿非常好吃，但也自嘲因為語言不太通，「最後常常點西班牙燉飯解決三餐。」

告五人行程滿檔仍抽空拍攝。（圖／相信音樂提供）

談到拍攝心情，哲謙坦言壓力相當大，「很多畫面只有一次機會，沒拍到就不能補拍，整個團隊都在很緊繃的狀態。」加上途中目睹路人遭竊後慌張求助的情況，也讓全員瞬間提高警覺，更加留意隨身財物。街頭拍攝時只要導演一喊卡，團員立刻切換嚴肅模式，迅速完成畫面。哲謙更笑說自己甚至隨身帶著一把長直傘，「算是保護大家的裝備之一。」

回顧〈從沒去過巴塞隆納〉這首歌，雲安感性表示沒想到當初在便利商店隨口問一句：「我們去巴塞隆納好不好。」多年後竟成為如此神聖、甚至帶有儀式感的存在。去年在巴塞隆納現場演唱這首歌時，歌迷給予的回饋與情感連結，也讓他真切感受到身為創作者的「夢想成真」。被問及是否會再寫下一首「神預言」歌曲，雲安笑說目前沒有這個打算：「未來很想挑戰到冰島錄音！」

