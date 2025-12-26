告五人拍MV「變紅娘」？男女主角眼神失守假戲真做
天團告五人年末推出暖心新作〈夏天的海冬天的雪〉，MV上線後隨即突破40萬觀看次數，連續推出作品讓粉絲直呼「太幸福」，而他們也正式躍上國際舞台，不僅首度進入傳奇的英國艾比路錄音室，完成專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，更在倫敦留下多支珍貴影像紀錄，為音樂生涯寫下重要里程碑。
〈夏天的海冬天的雪〉MV全程於倫敦取景，告五人在充滿英倫維多利亞風格的紅磚老宅中化身派對歌手，一邊Live演唱，一邊見證一段異國戀情從熱戀到漸行漸遠的情感變化。男女主角眼神交流充滿張力，演出自然真摯，連告五人都笑說懷疑「假戲真做」，自嘲成了「我愛紅娘」。
向來被粉絲笑稱是「雨團」的告五人，這回在倫敦拍攝期間卻意外遇上連日晴天，冷空氣搭配冬日陽光，為 MV 注入一股憂傷卻溫暖的氛圍。團員形容這樣的感覺就像「浪漫冷熱冰」，冷與熱同時存在，正是相愛過程中最珍貴的部分。MV 劇情以「夏天的海」與「冬天的雪」為隱喻，描繪兩個相愛卻始終存在距離的人，美麗卻難以靠近。
拍攝場景橫跨倫敦多處街景，除了知名地標倫敦眼，也選在一棟保留原始風貌的英式老宅舉辦 House Party。屋內陳設自然到幾乎不用佈置，後院更直接成為演出舞台，宛如一場不插電的午後派對。哲謙分享，在這樣的空間中演奏格外放鬆，情緒能自然沉澱；雲安也直言，歌曲與後院場景「搭到不行」，畫面與音樂完美融合。
談及創作背景，雲安透露〈夏天的海冬天的雪〉靈感來自「明知不適合，卻仍努力相愛」的狀態，哪怕結局未必圓滿，那些付出依然真實存在。歌曲於深夜完成，詞曲幾乎同步誕生，連他自己都忍不住直呼「超喜歡」。犬青則補充，這首歌的故事也貼近許多離鄉工作的人，在陌生城市遇見心動對象，浪漫之中卻伴隨未知與現實拉扯，正是歌曲最動人的情緒核心。
此外，告五人「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」2025 Live Tour the World世界巡演持續進行中，自8月起橫跨14城、22場演出。2026年開年，巡演將前進新加坡與吉隆坡，新加坡場開賣即完售、加場再度秒殺，吉隆坡Zepp Kuala Lumpur也將一連兩晚開唱，接下來預計2026年陸續前往吉隆坡、新加坡、墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦演出。
