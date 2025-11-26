告五人捐1200萬挺偏鄉醫療 零唱酬挺公益、童聲合唱〈快樂天堂〉

告五人暖度爆表，捐出世運演唱會唱酬1200萬幫助偏鄉醫療。相信音樂提供

超人氣Z世代天團告五人今年4月首登高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團，告五人選擇把榮耀化為善意，將演唱會收益捐出新台幣1,200萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，暖度破表。

零唱酬零成本力挺公益音樂會 與金馬獎一樣重要

上週六（22日）適逢金馬獎頒獎典禮，告五人仍馬不停蹄趕場，排除萬難出席磊山保經《2025你我我們音樂會》。不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等演出成本，全心投入這場別具意義的音樂盛會。

團員們表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安在現場也感性地說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要！」

清晨出發綵排被童聲感動 盼未來能在演唱會合作

本次公益音樂會邀集台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋等團體，讓舞台成為希望萌芽的土壤。活動當天，告五人清晨五點就從宜蘭出發，為音樂會暖身綵排，孩子們的歌聲與琴聲讓三人瞬間「聽到鼻酸」，大讚：「一早就被孩子們專注純粹的聲音感動！一定經歷非常用心的練習才能有這樣的表現，能和他們同台是告五人的榮幸。」

告五人一早綵排聽見孩子們歌聲與琴聲瞬間鼻酸，感動直呼「能同台演出是我們的榮幸。」相信音樂提供

告五人現場演唱三首代表作〈黑夜狂奔〉〈披星戴月的想你〉〈帶我去找夜生活〉。最感人莫過於壓軸告五人與全體表演者共同合唱〈快樂天堂〉，全場觀眾手燈亮起像被一片星光覆蓋，畫面溫馨動人。

團員們更現場喊話：「希望未來能在演唱會上合作！」並透露希望能親自走訪孩子們的練琴空間，了解他們的實際需要，看看還能提供哪些協助。



