告五人捐1200萬還不夠！冬季送暖挺醫護 捐贈555杯飲料致敬白衣天使

【緯來新聞網】樂團告五人今日出席茶飲品牌「UG」於台北市中山南西門市舉辦的公益活動，響應品牌發起的首次公益計畫。現場團員宣布購買555杯飲品，贈送給馬偕醫院的醫護人員，並額外自費購買100杯飲品分送給在場粉絲。

告五人人氣滿滿。（圖／相信音樂提供）

UG表示，該門市開幕日（12月13日）當日營業所得將全數捐贈給華山基金會，用於支持長者歲末圍爐與關懷服務。品牌方表示，此次合作的契機來自於觀察到告五人長期參與公益活動，包含日前捐出演唱會收益1,200萬元支持兒童教育與偏鄉醫療，也曾無酬參與公益音樂會。



團員們表示，希望透過象徵團名的「555」杯飲料向醫護人員表達感謝，也藉由行動鼓勵更多人參與社會關懷。對於持續投入公益活動，團員表示這是「一種習慣性的行動」，並認為音樂人應發揮舞台以外的社會影響力。

告五人大方請醫護人員喝飲料。（圖／相信音樂提供）

此外，告五人持續進行的世界巡演《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》自2025年8月展開，預計至2026年將擴展至新加坡、馬來西亞、澳洲與歐洲多地，行程包括墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦。主辦單位建議粉絲透過官方社群平台關注後續演出資訊。

