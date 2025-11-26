告五人捐1200萬還不夠！金馬獎前趕場公益 「0唱酬+自費裝髮」超暖

記者徐珮華／台北報導

樂團「告五人」今年4月首登高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團，選擇把榮耀化為善意，將演唱會收益捐出新台幣1200萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，日前更排除萬難出席公益音樂會，完美實踐「取之於社會、用之於社會」的精神。

告五人日前捐出1200萬元做公益。（圖／相信音樂提供）

告五人22日出席金馬獎頒獎典禮前，趕場磊山保經「2025 你 我 我們音樂會」，不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等演出成本。團員們表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安也感性地說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要！」

告五人當天清晨5點就從宜蘭出發彩排，孩子們的歌聲與琴聲讓3人瞬間鼻酸，「一早就被孩子們專注純粹的聲音感動！一定經歷非常用心的練習才能有這樣的表現，能和他們同台是告五人的榮幸」，更現場喊話未來在演唱會合作。此外，他們特別關注偏鄉孩子的學習資源，希望能親自走訪孩子們的練琴空間，了解他們的實際需要，思考還能提供哪些協助。

告五人雲安認為公益活動與金馬盛會同樣重要。（圖／相信音樂提供）

告五人在2025年度「最具傳播價值力」及「最受喜愛華語樂團」排行榜榮登亞軍，僅次於冠軍五月天。他們表示能用音樂陪伴大家，是持續創作的最大動力：「看見觀眾的笑容，我們也被治癒。希望這場公益音樂會上的愛與希望，都能傳給更多需要的人。」

