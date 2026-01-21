告五人推新歌不忘做公益 MV邀HowHow包繃帶演出

（中央社記者王心妤台北21日電）告五人推出新作品不忘做公益，捐款給花蓮光復商工支持學生就學與校園重建，新歌「快樂的事記不起」除與五月天石頭、瑪莎合作，也邀YouTuber HowHow全身包繃帶坐輪椅演出MV。

根據唱片公司提供資料，五月天在英國艾比路錄音室錄音期間，石頭跟瑪莎驚喜現身並合作。告五人成員雲安表示，「大家常常容易記住痛苦，卻忘了快樂的樣子。我們特別透過歡快的編曲去呈現反差感，提醒大家要把那些珍貴的回憶好好留下來。」犬青與哲謙也說：「因為悲傷情緒太刺激，快樂反而容易被忘記，這首歌就是希望能把那些美好記錄下來。」

MV則是找來YouTuber HowHow全身包繃帶並坐輪椅現身，他笑說：「工作人員說我辛苦了，但我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服。」

另外，光復商工在馬太鞍溪洪災中受創嚴重，相信音樂捐出新台幣150萬元、告五人則捐贈新台幣75萬元，全數捐款將用於學生安心就學補助、每日三餐費用支應、校園環境重建、校務長遠發展經費，校長陳德明也感謝他們讓師生在復原過程中感受到溫暖。（編輯：李淑華）1150121