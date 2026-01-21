告五人揭錄音奇遇有超大咖幫手現身！ MV同框木乃伊竟是百萬YTR「HowHow」

告五人邀百萬YouTuber HowHow蒙面扮重度病患，HowHow笑說「坐著演」邊拍邊睡超舒服。相信音樂提供

告五人推出全新MV〈快樂的事記不起〉，不僅邀來五月天石頭、瑪莎跨刀注入英倫City Pop靈魂，更驚喜合體百萬YouTuber HowHow，聯手打造一場極具視覺衝擊的荒謬實驗。

艾比路錄音室巧遇五月天 石頭瑪莎驚喜現身促成夢幻聯動

這首歌曲的誕生過程堪稱一場傳奇旅程。告五人遠赴倫敦傳奇的艾比路錄音室錄音期間，五月天石頭與瑪莎驚喜現身，當場玩起音樂促成聯動，石頭以動感吉他切分音裝飾，搭配瑪莎具指標性的貝斯線條，為歌曲注入獨特靈魂。

廣告 廣告

主唱雲安感性分享創作靈感，認為大眾容易記住痛苦卻忘了快樂，因此特別透過歡快編曲呈現反差感，提醒大家留住珍貴回憶。

MV設定在色彩濃烈、充滿1960年代美式兒童節目感的實驗室中，告五人化身研究員研發「快樂解藥」。雲安與犬青飾演「快樂遺失症」感染者，挑戰全程面無表情不笑演戲，造型上更突破常規，嘗試雀斑、珍珠眼淚與狼尾頭等復古童趣風格。

犬青興奮表示非常喜歡研究員造型，讓她想起小時候看的節目老師；哲謙則展現瘋狂演技，演出被觸電、撲倒等誇張動作試圖尋找快樂碎片。

倫敦艾比路錄音室中，告五人聯手石頭、瑪莎創作。相信音樂提供

HowHow全身包繃帶坐輪椅登場 幽默自嘲：一半時間在睡覺

MV另一大彩蛋是與HowHow的跨界碰撞，他飾演重度感染者，全身被繃帶包紮、坐著輪椅神秘亮相。HowHow展現「冷面笑匠」演技，並幽默表示：「工作人員說我辛苦了，但我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服！」

告五人則推崇HowHow是演技大前輩，看著他被包成木乃伊後拆繃帶，畫面充滿幽默感，連超人氣吉祥物「告五豬」也變身醫師驚喜客串。

談到近期快樂的事，告五人異口同聲表示世界巡演見到哈瓜就是最幸福的事。除了音樂上的能量交換，日常小事也能帶來滿足，哲謙偏愛與家人共進早餐，犬青則分享：「趁空檔把堆積如山的衣服整理好、洗乾淨，真的能讓心煩意亂消失。」告五人接下來巡演預計前往墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱，持續溫暖全球樂迷。



回到原文

更多鏡報報導

「56不能亡」！5566成軍24週年孫協志揭新動向 王仁甫遺憾當年少做「這一事」

圖多／婁峻碩「半裸躍馬」展大鵰自信！狂操肌肉充血8小時 挑戰體脂12%極限

魏如萱雙喜臨門！約奇哥、竇靖童同登小巨蛋 認了好友「一開口就答應」

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開