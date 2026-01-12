告五人新加坡首場音響出意外 臨危不亂丟麥清唱

告五人新加坡首場音響出意外，展大將之風臨危不亂。（相信音樂提供）

告五人「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」巡迴演唱會日前在新加坡、吉隆坡5天連唱4場，在台北低溫與星馬高達 30 度的高溫之間來回切換，挑戰告五人的體力與耐力極限。談到近期台北低溫與星馬酷熱的氣候差異，犬青忍不住問現場歌迷：「你們有冷到要穿羽絨衣嗎？」全場齊聲喊「沒有！」她再追問是否買過羽絨衣，答案依舊一致，讓她笑說：「真是解開我心中的疑惑。」

新加坡場演出過程中雖然一度遇到音響狀況，但告五人展大將之風臨危不亂，直接放下麥克風，以扎實渾厚嗓音大聲清唱傳遍場館，意外成為全場最動人的瞬間，告五人坦言其實冷汗直流，幽默自嘲「發揮畢生主持功力」。雲安也感性表示：「這一天對我們來說十分特別，身為創作人最幸福的事，就是能與歌迷一起唱著這些歌，感謝新加坡給予滿滿的愛。」犬青則提到：「上一次來新加坡演出是在大型體育館，這次回到更近距離的場地，能清楚看見每一張臉，謝謝歌迷帶來的力量。」值得一提的是，曾在 2022 年世界巡演邀請告五人擔任嘉賓的林俊傑，也特地送上花籃祝福，寫下「歡迎回來新加坡！玩得開心！Good Show！」

廣告 廣告

告五人也趁著空檔吃遍星馬好料，三人在新加坡吃辣椒螃蟹。（相信音樂提供）

除了舞台上的火力全開，熱愛美食的告五人也趁著空檔吃遍星馬好料，肉骨茶、海南雞飯、魚圓麵、辣椒螃蟹等輪番上陣，更在吉隆坡實現「榴槤自由」。犬青笑說自己愛榴槤愛到骨子裡，更透露貓山王產季一到，甚至會從馬來西亞宅配空運到家，她滿臉幸福地說：「平常都只能吃冷凍的，這次來吉隆坡終於吃到新鮮的！」。哲謙則自爆，三人一到吉隆坡後嘴巴就沒停過，他甚至到演出前打嗝都還是榴槤味。哲謙還買了一顆「假的榴槤」放在鼓上，「以後來馬來西亞我都會帶著它，我的哈密瓜不孤單了！」暖心發言讓歌迷嗨翻。

告五人在新加坡逛美術館為創作充電。（相信音樂提供）

告五人抵達新加坡後，也把握難得的空檔走進美術館看展覽，讓感官暫時從高分貝的舞台抽離，轉而沉澱心緒、汲取創作靈感。雲安分享，走在展場裡看著不同媒材與創作脈絡交錯，會不自覺開始思考音樂之外的敘事方式，笑稱是「眼睛保養、腦力消耗3500大卡」，犬青則被作品中細膩的情感表現深深吸引，那種安靜卻強烈的能量，成為她在巡演途中重新整理內心狀態的重要養分。哲謙也笑說，看展就像幫腦袋做了一次深呼吸，「在高強度巡演之間，這樣的刺激會讓我們之後回到音樂時，想到更多不一樣的畫面。」在城市與城市之間，告五人持續把生活轉化為創作動力，讓每一場演出不只是重複，而是一次次新的累積。接下來告五人巡演預計將前往墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。

更多中時新聞網報導

李芷婷重壓下不放棄唱歌

TPBL》戰神首勝龍頭雲豹 總算結束3連敗

ØZI開唱被拱「脫掉」直呼太恐怖