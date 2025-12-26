告五人新歌寫下相愛的四季輪迴！雲安搞笑形容像「浪漫冷熱冰」

記者林政平報導／告五人在年末送上新歌〈夏天的海冬天的雪〉MV，告五人趁著在英國艾比路錄音室錄專輯時，一起將MV拍攝完畢，告五人在英倫維多利亞式建築內開轟趴演出，一邊 live 演唱，一邊見證相愛的四季輪迴，片中男女演員充滿愛的眼神，演技逼真到讓告五人懷疑是否假戲真做，笑稱自己根本是「我愛紅娘」。

向來被粉絲笑稱是「雨團」的告五人，這次在倫敦拍攝時卻意外遇上連日大晴天，讓團員直呼幸運之神降臨。冷空氣與陽光同時存在的天氣狀態，也讓整支 MV 在帶著憂傷情緒之餘，仍保留溫度。團員們形容，這種感覺就像「浪漫冷熱冰」，不管是冷的還是熱的，都是相愛過程中最珍貴的部分。

談到創作背景，雲安表示，〈夏天的海冬天的雪〉靈感來自兩個人明知彼此不適合，卻仍選擇努力相愛的狀態。即便結局未必完美，那些付出依然真實存在。這首歌是在深夜完成，詞曲幾乎同步誕生，寫完後連自己都忍不住說「超喜歡」。

雲安形容，這首歌就像一碗「浪漫冷熱冰」，在寒與暖之間交錯——倫敦的冷空氣，卻配上夏天般的陽光，讓憂傷中仍藏著溫柔。犬青則分享，這個故事其實很貼近許多離鄉工作的人生狀態，在陌生城市遇見心動的人，努力把最好的自己交出去，卻同時要面對文化差異與現實拉扯。「一切都很浪漫，但也很未知。」正是〈夏天的海冬天的雪〉最真實、也最動人的情緒。

