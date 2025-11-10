告五人日本開唱不只男神現身 哥吉拉也出現了

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人近期分別到日本大阪和東京開唱，每一場都受到歡迎，東京演出時，演過許多日劇的男神藤岡靛，還有flumpool凡人譜樂團主唱隆太都到場欣賞，雲安更背上Fender × 哥吉拉 70 週年限定系列吉他，成為全球首位揹上這把全手工特製吉他演出的音樂人，帥氣十足。

告五人日本行解鎖好多「第一次」，包括第一次在大阪開唱，以及第一次在東京唱片行舉辦歌迷見面會，團員說：「在唱片行見面很有儀式感！像是先跟這座城市打招呼，隔天再到舞台一起大聲唱。也想起了我們剛出道的時光，那時候在深夜的唱片行演出，台下觀眾的溫暖眼神到現在仍印象深刻。」

藤岡靛從熱播日劇《一點點超能力》拍攝現場抽空趕來看告五人演唱會，他說：「整個live現場，告五人與樂手、視訊、燈光、音響等所有效果都融為一體，感受得到相當真誠的心和默契，看了讓人會心一笑！」flumpool 凡人譜主唱隆太也特地進場觀賞，他表示看得很感動，「現場很溫馨，也覺得告五人曲風和凡人譜很類似，希望未來有機會合作！」

日本演唱會上，告五人當然不能少唱《好不容易》的日文版《晴天》，還有歌迷還用日語熱情告白：「期待與告五人相約東京巨蛋見！」讓團員好驚喜，忙完演出， 團員吃燒肉慶功，回台後又將有許多工作等著他們，除了到高雄跨年晚會壓軸表演，另外很多尾牙、春酒場子也一一發出邀約。

